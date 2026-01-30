estados unidos ¿Quién es Don Lemon? Casa Blanca se burla del arresto del expresentador de CNN Tras darse a conocer la detención del periodista Don Lemon, una publicación oficial de la Casa Blanca provocó críticas y reacciones encontradas

Video Tucker Carlson y Don Lemon salen sorpresivamente de Fox News y CNN sin despedirse de sus audiencias

El arresto del expresentador de CNN, Don Lemon, generó polémica no solo por las circunstancias en las que ocurrió, sino también por la reacción de la Casa Blanca en redes sociales.

Tras darse a conocer la detención del periodista, una publicación oficial provocó críticas y reacciones encontradas. Si no sabes quién es Don Lemon ni por qué su caso ha causado revuelo, aquí te lo contamos.

PUBLICIDAD

Arresto de Don Lemon por cobertura periodística

Don Lemon fue arrestado el viernes 30 de enero de 2026 por agentes federales en Los Ángeles, ciudad en la que se encontraba cubriendo los Premios Grammy. De acuerdo con su abogado, Abbe Lowell, la detención ocurrió tras la cobertura de una protesta contra operativos de inmigración que interrumpió una misa en una iglesia de Minnesota.

Según la agencia de noticias The Associated Press (AP), Lemon no tiene afiliación con la organización involucrada en la protesta. Hasta el momento, no está claro cuáles son los cargos que enfrenta el periodista, y las autoridades no han ofrecido más detalles sobre su situación legal.

¿Quién es Don Lemon?

Don Lemon es un periodista estadounidense con una amplia trayectoria en medios de comunicación. Es principalmente conocido por haber sido conductor de los programas CNN Tonight y CNN This Morning. En 2023, fue despedido de la cadena CNN tras varios años como una de sus figuras más visibles.

Además de su paso por CNN, Lemon colaboró con NBC News y con estaciones locales como WBRC-TV en Alabama, KTVI-TV en San Luis y WCAU-TV en Filadelfia; a lo largo de su carrera, recibió importantes reconocimientos, incluidos premios Emmy y Edward R. Murrow. También ha tenido apariciones en películas y series de televisión, entre ellas Zoolander 2.

PUBLICIDAD

Casa Blanca se burla del arresto de Don Lemon

Después de que se hiciera pública la detención, la cuenta oficial de la Casa Blanca en X (antes Twitter) compartió una imagen con una descripción considerada polémica. La publicación incluía la frase: “Cuando la vida te da limones…”, acompañada de un emoji de cadenas y una imagen que decía: “Don Lemon arrestado por disturbios en iglesia de St. Paul”.

La publicación generó decenas de reacciones, tanto de apoyo como de rechazo a la burla. Hasta ahora, no se ha emitido información adicional sobre el arresto del periodista, aunque se espera que el abogado de Lemon o las autoridades ofrezcan más detalles en los próximos días.

JICM