Noticias ¿De qué tamaño es y cuánto pesa el meteorito que cayó en Ohio, Estados Unidos? Así se vio la bola de fuego Un meteorito cruzó el cielo de Ohio a gran velocidad y provocó un estruendo; te compartimos sus características

Video ¿Meteorito en EEUU? Así fue captada esta "bola de fuego" en el cielo

Un fuerte estruendo en la mañana del martes 17 de marzo de 2026 sorprendió a habitantes de Ohio, Estados Unidos. Minutos antes, una brillante bola de fuego había atravesado el cielo, visible incluso a plena luz del día, en N+ Univision te compartimos de qué tamaño es y cuánto pesa el meteorito.

De acuerdo con la NASA, el objeto que ingresó a la atmósfera terrestre tenía aproximadamente 1.83 metros de diámetro y un peso cercano a 7 toneladas.

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El meteorito se desplazaba a una velocidad estimada de 72,420 kilómetros por hora, antes de desintegrarse en el aire.

Así se vio la bola de fuego

El fenómeno fue observado por personas en múltiples estados, desde Wisconsin hasta Maryland, según reportes recopilados por la American Meteor Society.

De acuerdo con AP, el primer avistamiento ocurrió a unos 80 kilómetros de altura sobre el lago Erie, cerca de Lorain. Desde ahí, el objeto recorrió más de 55 kilómetros en la atmósfera superior antes de fragmentarse sobre el norte de Ohio.

Esta imagen tomada de un video muestra un supuesto meteorito que atraviesa el cielo en Ohio, el pasado martes 17 de marzo de 2026. Imagen Jared Rackley/AP



Cuando el meteorito se desintegró, liberó una energía equivalente a 250 toneladas de TNT, lo que provocó un fuerte estruendo que fue escuchado en distintas localidades.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que personal en Cleveland percibió tanto el sonido como vibraciones asociadas al evento.

Hasta el momento, no se han confirmado hallazgos de restos en tierra. Especialistas indican que, debido a la alta velocidad y fricción con la atmósfera, la mayor parte del material probablemente se desintegró antes de impactar.

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