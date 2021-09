“Te extrañamos, Karla”: desapareció hace más de 20 años y solo hallaron su bici

El día que le perdieron el rastro se suponía que Karla iría a clases en la primaria Park Elementary School, pero la niña jamás se presentó en la escuela. Ese día su familia no se alertó al no verla en casa, pues a menudo la dejaban jugar sin supervisión. Su papá, Ramón Rodríguez, regreso del trabajo por la tarde y hasta las 10:00 pm se dio cuenta que la niña y su bicicleta no estaban.