La ardua tarea para recuperar los cadáveres de dos ancianos desaparecidos en una colonia nudista en California

La policía utilizó un vehículo tipo tanque con un ariete para irrumpir en una casa del sur de California y arrestar al vecino de una pareja que vivía en una comunidad nudista y que fue reportada como desaparecida a principios de esta semana, dijeron las autoridades el viernes.

Las autoridades creen que los cuerpos de Stephanie Menard, de 73 años, y su esposo, Daniel, de 79, están dentro de la residencia, aunque primero tienen que apuntalar la casa para que sea seguro buscar, dijo Carl Baker, portavoz del Departamento de Policía de Redlands.

PUBLICIDAD

La policía asegura que los desaparecidos están muertos

"Estamos seguros de que están muertos y que todavía están aquí en la propiedad", dijo Baker. No dio a conocer ninguna información sobre un posible motivo.

Michael Royce Sparks, de 62 años, fue encarcelado como parte de la investigación por homicidio el jueves por la noche después de ser encontrado debajo de la casa en Olive Dell Ranch, que se describe como un parque residencial de casas rodantes y un complejo nudista familiar en su sitio web. La comunidad rústica está en una zona montañosa a unas 60 millas al este de Los Ángeles.

Baker no sabía si Sparks tiene un abogado que pueda hablar en su nombre. Los registros en línea de la cárcel mostraron que no era elegible para la libertad bajo fianza y que tenía programada una comparecencia ante el tribunal el martes.

Un perro entrenado para encontrar cadáveres indicó la presencia de al menos un cuerpo en algún lugar debajo de la casa el viernes por la mañana, pero los oficiales estaban esperando para entrar hasta que una evaluación estructural determine si la casa era segura, dijo Baker en una conferencia de prensa.

"No vamos a enviar a la gente si existe el peligro de que la estructura se derrumbe sobre ellos", dijo Baker, señalando que la evaluación podría tardar horas en completarse.

Un amigo denunció la desaparición de la pareja el domingo y dijo que fueron vistos por última vez en su casa el sábado por la mañana. Su perro mascota, un shih tzu llamado Cuddles, también estaba desaparecido.

PUBLICIDAD

El coche sin llave de la pareja fue encontrado más tarde el domingo, no lejos de su residencia, y ambos teléfonos, junto con el bolso de Stephanie Menard, todavía estaban dentro de su casa. Daniel Menard fue descrito como un diabético con demencia.

Tammie Wilkerson, una amiga de la pareja, dijo a KABC-TV que los Menard eran personas amables involucradas en la comunidad.

"Son personas muy dulces", dijo Wilkerson. "No tienen ni un ápice de maldad, lo que hace que esto sea muy confuso".

Vea también: