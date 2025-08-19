El misterio del bebé de 7 meses desaparecido en California: su madre dice que fue secuestrado, pero la policía lo pone en duda

Video Cámara capta intento de secuestro de una bebé en South Salt Lake

Una madre en California reportó la desaparición de su bebé de 7 meses en circunstancias que han generado confusión.

Rebecca Haro afirmó que fue atacada mientras cambiaba el pañal de su hijo, y que su bebé había sido secuestrado.

La policía inició una investigación urgente y entrevistó a la madre, pero encontró inconsistencias en su relato. Tras ser confrontada con estas contradicciones, la mujer decidió no seguir cooperando con los investigadores.

Investigación revela inconsistencias y maltrato infantil en caso del bebé desaparecido

De acuerdo con un comunicado de la policía del condado de San Bernardino , el 14 de agosto, Haro relató que fue atacada mientras estaba en el estacionamiento de una tienda en Yucaipa, Cabazon, cambiando el pañal de su bebé Emmanuel.

Tras el ataque, quedó inconsciente y al despertar, su hijo había desaparecido.

La policía inició una búsqueda exhaustiva en Yucaipa y en la vivienda familiar. Utilizó perros K9 y revisó grabaciones de cámaras de vigilancia para tratar de localizar al bebé desaparecido.

Las autoridades señalaron que también entrevistaron a Rebecca y Jake Haro, padre del niño, pero detectaron contradicciones en el testimonio inicial de la madre. Según la división de investigaciones especializadas del Sheriff, Rebecca se negó a continuar con las entrevistas tras ser confrontada.

Un dato relevante que se ha desvelado es que Jake Haro fue declarado culpable en 2023 por crueldad infantil intencional, además de estar enfrentando cargos por violaciones a su libertad condicional relacionadas con armas de fuego, afirmó CBS News. También, durante la investigación, los servicios infantiles del condado de Riverside retiraron a un niño de dos años de la casa de los Haro, según la oficina del sheriff. Hasta ahora se desconoce el motivo.

Ante esto, la organización Uvalde Foundation for Kids, que había ofrecido ayuda y una recompensa de 5,000 dólares, anunció que retiraba su colaboración tras observar las inconsistencias en el caso y la desconexión repentina de la madre con las autoridades, según ABC7. Las autoridades siguen con la investigación y hacen un llamado a la comunidad para que reporte cualquier información que pueda ayudar a encontrar a Emmanuel

