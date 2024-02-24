Reos escaparon y robaron un yate en aguas del Caribe: buscan a dos personas que iban a bordo

Video Así fue el dramático rescate de los sobrevivientes al naufragio de una embarcación turística cerca de Cancún

Las autoridades en el Caribe oriental buscan a dos ciudadanos estadounidenses que estaban en un yate atracado por tres reos fugitivos de Granada.

La Real Fuerza de Policía de Granada dijo en un comunicado emitido el viernes que estaban trabajando en pistas "que sugieren" que los dos ocupantes del yate podrían haber muerto. Hasta ahora hay tres personas detenidas que escaparon de su celda el pasado 18 de febrero.

"Esta investigación está en su etapa inicial", dijo la policía.

Ese yate fue robado en Granada esta semana supuestamente por los reos fugitivos, que zarparon hacia San Vicente, donde fueron capturados, según informó la Policía local.

La Asociación de Vela Salty Dawg, una organización sin fines de lucro, identificó a los propietarios como Ralph Hendry y Kathy Brandel. Dijo que son “veteranos” y miembros de la asociación desde hace mucho tiempo, calificándolos de “de buen corazón y capaces”. Un familiar de Hendry no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios el sábado.

Evidencias de violencia dentro del yate

La asociación dijo que alguien se había puesto en contacto con ellos para dar aviso sobre un yate que fue encontrado "anclado y abandonado" frente a una playa en la isla de San Vicente.

"El buen samaritano subió a bordo del barco y notó que los propietarios (...) no estaban a bordo y encontró evidencia de aparente violencia", dijo la asociación en un comunicado el jueves.

Según la Red de Seguridad del Caribe (CSSN, en inglés), que recopila y difunde información relacionada con delitos contra yates en el Caribe, señaló que el yate había sido saqueado y era evidente que se había producido un acto violento debido a la abundante sangre hallada en el camarote principal.

La asociación dijo que Hendry y Brandel habían navegado en el yate en el Rally del Caribe del año pasado desde Hampton, Virginia, a Antigua, y que estaban pasando el invierno navegando en el Caribe oriental.

Policías, junto a un investigador forense, inspeccionaron un catamarán a bordo del cual se cree viajaban los estadounidenses desaparecidos. En la inspección del barco, anclado en la base principal de la Guardia Costera en Calliaqua, en la costa sur de San Vicente, los agentes estuvieron acompañados de los tres presos.

Qué se sabe de los detenidos

Las autoridades de Granada dijeron que enviaron investigadores de alto nivel y un especialista forense a la cercana isla de San Vicente, donde los reos fugitivos fueron arrestados el miércoles.

Estos fueron identificados como Ron Mitchell, de 30 años; Trevon Robertson, de 25, y Atiba Stanislaus, de 23. Estaban detenidos por robo con violencia y, uno de ellos, por violación.

Los investigadores sospechan que podrían haber matado a las dos personas que estaban en el yate y que se habrían deshecho de sus cuerpos durante la huida.

Los presos se escaparon de una comisaría en la capital de Granada, Saint George, y fueron recapturados por la Policía en Petit Bordel, en la costa noroeste de San Vicente, durante una operación de las unidades de Narcóticos y Respuesta Rápida.

