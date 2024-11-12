Fue a hacer kayak y "desapareció" en un lago. Ahora creen que fingió su muerte para abandonar a su esposa e hijos

Video Madre de joven hispana hallada muerta en Georgia cree que el sospechoso de matarla “se obsesionó con ella”

El caso de un hombre que parecía haber desaparecido dio un giro inesperado cuando los investigadores aseguraron que, presuntamente, fingió haberse ahogado para abandonar a su familia y huir para comenzar una nueva vida.

Todo comenzó cuando la Oficina del Alguacil del Condado de Dodge, en el estado de Wisconsin, informó el pasado 12 de agosto que un hombre llamado Ryan Borgwardt, vecino de la ciudad de Watertown, había desaparecido cuando fue a hacer kayak en Green Lake.

La última pista sobre el hombre de 45 años y padre de tres hijos la ofreció su esposa, quien declaró que él le envió un mensaje de texto a las 10:49 pm el 11 de agosto, en el que le decía que ya se dirigía a la orilla.

Los agentes iniciaron su búsqueda y localizaron su vehículo y remolque cerca del lago. También encontraron su kayak volcado con un chaleco salvavidas atado a él en el lago, en una zona donde hay más de 200 pies de profundidad.

La investigación apuntó inicialmente a que el kayak de Borgwardt habría volcado y que el hombre no tenía puesto el chaleco salvavidas.

La búsqueda de su cuerpo se prolongó durante más de 50 días. Equipos de buzos exploraron el lago en varias ocasiones y analizaron datos e imágenes de sonar sin ningún resultado.

Los detalles que llevaron a concluir que Ryan Borgwardt fingió su muerte

Pero el caso dio un giro cuando la investigación, liderada por el sheriff del condado de Green Lake, Mark Podoll, encontró sorprendentes detalles.

En un comunicado publicado hace unos días, la oficina de Podoll reveló que tuvo conocimiento a principios de octubre de que la policía canadiense había buscado el nombre de Borgwardt en sus bases de datos el día después de que se denunciara su desaparición. En el comunicado no se especifica por qué buscaron su nombre ni se dieron más detalles.

Días después, se descubrió que Borgwardt había denunciado la pérdida o el robo de su pasaporte y había sacado uno nuevo en mayo. Pero su familia encontró sin problemas su pasaporte original.

Después, el análisis de una computadora portátil (el comunicado tampoco aclaró de quién era) reveló un rastro digital que muestra que Borgwardt había planeado dirigirse a Europa y trató de engañar a los investigadores.

El disco duro de la computadora portátil había sido reemplazado y algunos datos habían sido borrados el día que Borgwardt desapareció.

Pero los investigadores encontraron fotos de pasaportes, consultas sobre transferencias de fondos a bancos extranjeros y comunicación con una mujer de Uzbekistán. También descubrieron que Borgwardt había contratado una póliza de seguro de vida de $375,000 en enero.

"En este momento, creemos que Ryan está vivo y probablemente en Europa del Este", confirmó el sheriff Podoll en el comunicado de prensa.

¿Cómo continuará la investigación por el caso de Ryan Borgwardt ahora?

Podoll agregó que su agencia continuará trabajando con las autoridades estadounidenses e internacionales para determinar si Borgwardt cometió algún delito y si alguien lo ayudó.

La agencia AP intentó comunicarse este martes con Podoll y con la familia de Borgwardt, pero no obtuvo respuesta.

Keith Cormican, quien dirige el equipo de buzos que buscó al hombre en el lago, calificó esta noticia de "desalentadora" y dijo que podría haber utilizado el tiempo que pasó buscando a Borgwardt para ayudar a otras familias.

"En el mundo te encuentras con todo tipo de personas y supongo que este tipo llegó al extremo de fingir su desaparición", dijo Cormican. "Definitivamente nos costó mucho dolor, mucho dinero, equipamiento... Solo espero que aparezca más temprano que tarde para que la familia pueda seguir adelante".

