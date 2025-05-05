Audrey Backeberg, la mujer desaparecida hace más de seis décadas y encontrada sana y salva con 82 años

Video Rescatan a una niña hispana reportada como desaparecida: habría sido obligada a prostituirse

Audrey Backeberg tenía solo 20 años cuando desapareció de la ciudad de Reedsburg, en el estado de Kentucky, en 1962.

La joven tenía dos hijos cuando desapareció el día que salió de casa para cobrar su sueldo en una fábrica donde trabajaba.

Fue vista por última vez en compañía de la niñera de la familia. Ella declaró que ambas viajaron a Indianápolis en autobús y le perdió el rastro cuando dio la vuelta a una esquina, lejos de la parada.

Durante todos estos años, la policía siguió numerosas pistas para determinar su paradero. Ninguna tuvo éxito y el caso finalmente se archivó.

Nada se sabía de ella, hasta que se le asignó su caso a un detective para una "revisión exhaustiva como parte de un examen continuo de los archivos de casos sin resolver", según informó la oficina del sheriff del condado de Sauk, Wisconsin.

Gracias a él, la mujer fue encontrada sana y salva tras una desaparición que “fue por decisión propia y no el resultado de ninguna actividad delictiva ni acto ilícito", declaró la oficina del sheriff.

Audrey Backeberg fue hallada en otro estado

Las autoridades locales informaron que Backeberg, quien ahora tiene 82 años, fue encontrada en otro estado, aunque no reveló dónde.

Isaac Hanson, el detective que trabajó en su caso, declaró al medio WISH que consiguió localizarla a través de la cuenta de Ancestry.com de su hermana.

"Eso fue fundamental para localizar actas de defunción, informes del censo, todo tipo de datos", declaró Hanson.

Tras encontrar una dirección en la que vivía una mujer con datos y características que podrían coincidir con los de Backeberg, contactó con el sheriff de la zona.

“Diez minutos después, (la mujer) me llamó y hablamos durante 45 minutos (…). Creo que simplemente pasó página, hizo lo suyo y siguió su vida... Parecía feliz. Segura de su decisión, sin arrepentimientos", dijo Hanson.

No se revelaron detalles sobre los motivos que llevaron a la joven a abandonar su hogar y desaparecer, aunque diversos medios han publicado algunos detalles sobre su vida por aquel entonces.

El Proyecto Charley, que investiga a personas desaparecidas, informó que se había casado cuando tenía "unos quince años" y que su "matrimonio era problemático y existían acusaciones de abuso".

Según publicó la BBC, Backeberg había presentado una denuncia penal contra su esposo tras, presuntamente, haber recibido golpes y amenazas de muerte.

“La Oficina del Sheriff desea reconocer la labor de los investigadores, tanto del pasado como del presente”, destacó Chip Meister, sheriff del condado de Sauk, en un comunicado.

“A pesar de los importantes desafíos que presentan muchos casos sin resolver, esta resolución subraya la importancia del trabajo continuo y la dedicación de la Oficina del Sheriff para brindar respuestas a las familias y a la comunidad”, concluyó.

