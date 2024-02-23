El extraño caso de la estudiante de enfermería de 22 años de Georgia que salió a correr y apareció muerta

Video La angustiante llamada al 911 de un menor mientras su padre apuñalaba a su madre: la mujer murió

La policía de Georgia informó el viernes que están interrogando a una "persona de interés" en la muerte de una estudiante de enfermería, cuyo cuerpo fue encontrado en el campus de de una universidad después de no regresar cuando salió a correr.

Las autoridades identificaron a la víctima como Laken Hope Riley, de 22 años, estudiante en el campus de enfermería de la Universidad de Augusta en Atenas.

"No dejaremos piedra sin remover en esta investigación", dijo el jefe de la policía de la Universidad Jeff Clark. Señaló que no ha habido un homicidio en el campus en los últimos 20 años.

El cuerpo de Riley fue encontrado el jueves por la tarde después de que un amigo informara a la policía que no había regresado, luego de que salió a correr por la mañana, dijeron las autoridades. Estaba inconsciente y tenía "lesiones visibles" cuando los oficiales la encontraron, según el Departamento de Policía de la Universidad de Georgia.

Las autoridades clasificaron la muerte como un homicidio y dijeron que estaban revisando las cámaras de seguridad, aconsejando a los estudiantes viajar en grupos y evitar la zona boscosa donde encontraron su cuerpo. El viernes, la policía estableció un puesto de comando móvil en un complejo de apartamentos justo al sur de la zona boscosa, con más de una docena de oficiales presentes. En un momento, los oficiales buscaron en un contenedor de basura en una gasolinera al otro lado de la calle.

La Oficina de Investigación de Georgia y el Departamento de Policía del Condado de Athens-Clarke se unieron al departamento de policía de la universidad en la investigación.

Riley estudió en la Universidad de Georgia hasta la primavera de 2023 antes de trasladarse a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Augusta, según un comunicado de la Universidad de Georgia, que no tiene un programa de enfermería propio. Permaneció activa en la hermandad a la que se unió en la Universidad de Georgia.

Riley se graduó en 2020 de la escuela secundaria River Ridge en Woodstock, un suburbio al noroeste de Atlanta, donde participó en carreras de campo traviesa.

"Nuestra comunidad y nuestro mundo perdieron una luz brillante con el trágico fallecimiento de Laken", dijo el superintendente de las escuelas del condado de Cherokee, Brian Hightower, en un comunicado. "Una destacada atleta académica, Laken inspiró a compañeros de clase y profesores con su amor por el aprendizaje y su amabilidad hacia todos. Pedimos a la comunidad que mantenga a su familia en sus corazones".

Cómo desapareció Laken Hope Riley

El Departamento de Policía de la Universidad de Georgia recibió una llamada el jueves alrededor de las 12:07 p.m. de una amiga de Laken "preocupada porque había ido a correr a los campos intramuros por la mañana y no había regresado como se esperaba", según un comunicado policial.

Los oficiales comenzaron de inmediato una búsqueda y encontraron su cuerpo en una zona boscosa cerca del lago Herrick, que incluye senderos populares entre corredores y caminantes. Los servicios médicos de emergencia determinaron que había fallecido antes de que los oficiales la encontraran.

La zona está cerca de los campos intramuros de la Universidad de Georgia y un poco más lejos de un gran complejo de dormitorios ocupado principalmente por estudiantes de primer año. La Universidad de Georgia tiene 41,000 estudiantes, en su mayoría en Atenas, dominando el condado de Athens-Clarke, que tiene alrededor de 129,000 residentes en la ciudad-condado consolidada.

La Universidad de Georgia canceló las clases el viernes. La Universidad de Augusta canceló las clases en su campus de Atenas, pero dijo que permanecería abierto como lugar de encuentro para estudiantes, profesores y personal. Sin embargo, el campus de la Universidad de Augusta en un centro comercial parecía en gran parte desierto el viernes por la tarde, con un empleado diciendo que no se permitía la entrada a los periodistas.

Conmoción entre los estudiantes

Los estudiantes en la universidad ya estaban conmocionados después de que se encontrara muerto a un estudiante en su habitación de residencia el miércoles y se llevara a cabo un robo a mano armada en el centro del campus la noche del 16 de febrero.

La policía de la Universidad de Georgia dijo el jueves que no había razón para creer que los incidentes estuvieran conectados con la muerte de Riley.

El asesinato es relativamente raro en Atenas, con la ciudad promediando 6 asesinatos al año, una tasa de homicidios que está aproximadamente a la mitad del promedio estatal de Georgia. Pero las estadísticas delictivas de Athens-Clarke muestran otros tipos de delitos con tasas superiores al promedio estatal de Georgia, incluyendo asalto agravado, robo, violación y robo de vehículos.