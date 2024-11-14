Cambiar Ciudad
Desapariciones

La extraña muerte de Joshua McCoy, el niño de 5 años que desapareció mientras su madre tomaba una siesta

El niño estaría por cumplir seis años este sábado, de acuerdo con la información de su ficha de desaparecido.

Univision
Autoridades de Oregon investigan las causas de la muerte del niño Joshua McCoy que estuvo desaparecido durante cuatro días.

La oficina del sheriff del condado de Coos, en Oregon, dijo que el cuerpo del menor fue encontrado el martes por la tarde a menos de dos millas de su casa en Hauser.

“Con inmensa tristeza tenemos que informar que Joshua McCoy ha sido hallado muerto”, dice un comunicado de la oficina del sheriff compartido en redes sociales.

El niño de cinco años, que padecía autismo, había desaparecido de su casa durante el fin de semana y las autoridades llevaban días buscándolo por los alrededores.

Se desconocen las causas de la muerte.

“Todavía se está investigando a fondo”, dijo el sheriff del condado de Coos, Gabe Fabrizio a la cadena KCBY. “Tenemos bastantes recursos aquí con un montón de tareas diferentes y estamos avanzando, tratando de cerrar todos los cabos sueltos y averiguar lo que pasó. No hay nadie detenido, aún no se ha determinado la causa de la muerte, por lo que todavía se está investigando”.

¿Cómo fue que desapareció Joshua James McCoy de su casa?

Según las fuerzas del orden, el niño y su madre tomaban una siesta juntos por la tarde del sábado 9 de noviembre. Cuando la mujer se despertó cerca de las 5:30 pm, el pequeño había desaparecido, dice el cartel de búsqueda que difundieron las autoridades a través de redes sociales.

Los agentes empezaron a buscar al niño cerca de las 6:40 pm del sábado y fueron informados de que el menor llevaba consigo un teléfono móvil, pero el ping (un programa que permite obtener la localización del teléfono) no les proporcionó ninguna información adicional sobre el paradero de Joshua.

Poco después, varios agentes comenzaron a registrar la propiedad de la familia, mientras investigaban las alegaciones de que Joshua había sido recogido por un familiar conocido, lo que más tarde se comprobó que no era cierto.

La desaparición de Joshua McCoy desencadenó un fuerte operativo de búsqueda

Para el domingo 10 de noviembre, las autoridades continuaron buscando al niño en la propiedad y en las zonas circundantes, junto con varios voluntarios de búsqueda y rescate, incluidas unidades K9, operadores terrestres y drones.

Incluso las autoridades informaron que “se drenó un estanque de la propiedad y no se encontró nada de interés”.

Al pasar más de 24 horas sin saber del paradero de Joshua, los agentes solicitaron recursos adicionales a los condados vecinos del sur de Oregon y del norte de California y retomaron la búsqueda a las 6:00 am del lunes. No fue hasta pasado el mediodía del martes que las autoridades encontraron el cuerpo del niño a casi dos millas de su casa.

Joshua estaría por cumplir seis años este sábado, de acuerdo con la información de su ficha de desaparecido.

Las autoridades informaron que no darán ningún detalle adicional de la investigación.


