Noticias “Podría… lo estoy pensando”: Kamala Harris evalúa volver a competir por la Casa Blanca en 2028 La declaración se produjo durante su participación en la Convención de la National Action Network (NAN), celebrada en la ciudad de New York, donde fue cuestionada directamente por miembros de la prensa sobre sus planes políticos futuros





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La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reveló el viernes 10 de abril de 2026 que está considerando la posibilidad de emprender una nueva carrera presidencial con miras a las elecciones de 2028.

La declaración se produjo durante su participación en la Convención de la Red de Acción Nacional ( NAN, por sus siglas en inglés), celebrada en la ciudad de Nueva York, donde fue cuestionada directamente por miembros de la prensa sobre sus futuros planes políticos.

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Kamala Harris destapa posible candidatura

En el evento, los periodistas le preguntaron de manera directa si tenía la intención de postularse nuevamente a la presidencia en 2028. Ante la pregunta, Harris respondió de forma abierta que no descarta esa posibilidad, dejando entrever que la decisión aún no está tomada y que se encuentra en una etapa de reflexión.

“¿Vas a postularte de nuevo en el 28?”, preguntó la prensa durante el encuentro. La respuesta de Harris fue breve, pero significativa: "Escucha, podría. Podría. Lo estoy pensando. Lo estoy pensando… Sé lo que implica el trabajo. Sé lo que requiere el trabajo…”.

Harris compitió con Trump en 2024

Kamala Harris, política y abogada del Partido Demócrata, fue vicepresidenta de Estados Unidos entre 2021 y 2025 bajo la administración de Joe Biden, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo.

Para el año 2024 compitió por la presidencia como candidata demócrata, pero perdió frente a Donald Trump, quien actualmente cumple su segundo mandato en la Casa Blanca.

Posible escenario rumbo a 2028

Con sus recientes declaraciones, la exvicepresidenta dejó claro que está evaluando cuidadosamente lo que implicaría una nueva candidatura presidencial, reconociendo tanto las exigencias como las responsabilidades del cargo.

Aunque no confirmó oficialmente una postulación, sus palabras abren la puerta a la posibilidad de que participe en la contienda electoral de 2028. La respuesta de Harris generó atención inmediata, al tratarse de una figura de alto perfil que ya ha ocupado uno de lo s cargos más importantes del gobierno estadounidense.

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Por ahora, su postura permanece en un terreno de consideración, sin una decisión formal anunciada, pero con la posibilidad claramente sobre la mesa.

JICM