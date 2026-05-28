Explosión e incendio destruyen edificio de departamentos en Dallas
Autoridades confirmaron que al menos cuatro personas han sido hospitalizadas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate
Una fuerte explosión seguida de un incendio arrasó un edificio de departamentos en el vecindario de Oak Cliff, en Dallas, Texas, provocando una masiva movilización de bomberos y equipos de emergencia, la tarde de este jueves.
Autoridades confirmaron al menos cuatro personas hospitalizadas mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.
Dallas Fire-Rescue informó que inicialmente recibieron un reporte por una posible fuga de gas en un complejo ubicado cerca de East 9th Street y North Patton Avenue. Mientras los equipos respondían a la emergencia ocurrió la explosión, seguida por un incendio de gran magnitud.
Cerca de 100 bomberos fueron desplegados para combatir las llamas, mientras imágenes aéreas mostraron parte del inmueble reducido a escombros y estructuras colapsadas.
Hasta ahora, las autoridades no han confirmado cuántas personas se encontraban dentro del edificio al momento de la explosión ni si existen víctimas mortales.
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