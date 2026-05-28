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Explosión e incendio destruyen edificio de departamentos en Dallas

Autoridades confirmaron que al menos cuatro personas han sido hospitalizadas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate

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Por:N+ Univision
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Video Explosión en Dallas, Texas, destruye complejo de apartamentos y buscan a personas bajo los escombros

Una fuerte explosión seguida de un incendio arrasó un edificio de departamentos en el vecindario de Oak Cliff, en Dallas, Texas, provocando una masiva movilización de bomberos y equipos de emergencia, la tarde de este jueves.

Autoridades confirmaron al menos cuatro personas hospitalizadas mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

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Dallas Fire-Rescue informó que inicialmente recibieron un reporte por una posible fuga de gas en un complejo ubicado cerca de East 9th Street y North Patton Avenue. Mientras los equipos respondían a la emergencia ocurrió la explosión, seguida por un incendio de gran magnitud.

Cerca de 100 bomberos fueron desplegados para combatir las llamas, mientras imágenes aéreas mostraron parte del inmueble reducido a escombros y estructuras colapsadas.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado cuántas personas se encontraban dentro del edificio al momento de la explosión ni si existen víctimas mortales.

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