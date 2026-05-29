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Clima en Estados Unidos hoy viernes 29 de mayo: tormentas severas en Texas y el sur, calor inusual en las Llanuras y lluvias en California

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) recomienda a los residentes de las zonas bajo riesgo de tormentas severas mantenerse atentos a los pronósticos y alertas meteorológicas locales

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Por:Armando López Muñoz
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El clima en Estados Unidos para este viernes 29 de mayo estará marcado por tormentas severas en el sur del país, lluvias persistentes en algunas zonas del oeste y temperaturas muy por encima de lo normal en las Llanuras del Norte y el Medio Oeste, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Weather Prediction Center (WPC).

Texas continuará siendo uno de los estados con mayor vigilancia meteorológica. Se esperan tormentas eléctricas capaces de producir lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento en sectores del Panhandle, incluyendo áreas cercanas a Amarillo y Dalhart. Algunas regiones del este y sureste del estado mantienen riesgo de inundaciones repentinas debido a la saturación del suelo tras varios días consecutivos de precipitaciones.

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Clima hoy viernes 29 de mayo

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Las condiciones inestables también se extenderán hacia Luisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama y Tennessee, donde la humedad proveniente del Golfo de México favorecerá el desarrollo de tormentas durante la tarde y la noche. El WPC mantiene áreas bajo riesgo de lluvias excesivas en parte del valle inferior del Mississippi y el sur profundo.

Mientras tanto, un sistema de baja presión seguirá afectando al oeste del país. California, Nevada, Utah y sectores de la Gran Cuenca registrarán temperaturas más frescas de lo habitual para finales de mayo, acompañadas de lluvias dispersas en zonas montañosas y ráfagas de viento. En elevaciones altas de las Montañas Rocosas aún podrían presentarse nevadas tardías.

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En contraste, las Llanuras del Norte y el Alto Medio Oeste continuarán bajo una masa de aire cálido. Estados como Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota y partes de Wisconsin registrarán temperaturas entre 20 y 30 grados Fahrenheit por encima de los valores normales para la época.

Para la Costa Este, desde Washington D.C. hasta Nueva York y Boston, se espera una jornada mayormente cálida y húmeda, con posibilidad de tormentas aisladas por la tarde. El calor comenzará a expandirse hacia parte del noreste del país conforme avance el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional ( NWS) recomienda a los residentes de las zonas bajo riesgo de tormentas severas mantenerse atentos a los pronósticos y alertas meteorológicas locales.

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