La polémica edición de '60 Minutes' con Trump (quien demandó a CBS por la edición con Kamala Harris)

CBS News publicó en internet una versión extendida de la entrevista a Donald Trump en el programa '60 Minutes' en la que se omite un fragmento en el que el presidente responde preguntas sobre un posible esquema de corrupción vinculado al nuevo emporio de criptomonedas de su familia.

La cadena transmitió el domingo una versión de la entrevista de 28 minutos, como suele hacerse para el formato televisivo, pero en la web publicó la versión ampliada de 73 minutos. Sin embargo, al publicar la transcripción en texto de la conversación, se puede ver que también hay fragmentos de esta que no aparecen en la versión extendida que sacaron en video en la web.

Esta edición ha desatado polémica, después de que la misma cadena le pagara en julio una indeminzación al presidente por una demanda suya que reclamaba que una entrevista con la entonces candidata demócrata Kamala Harris había sido editada para favorecerla.



El fragmento cortado es la última pregunta de la presentadora Norah O'Donnel, en la que cuestiona a Trump si no le preocupa que el hecho de haber haber emitido un perdón para el fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), pudiera interpretarse como un "pago de favores" por ser socio comercial de sus hijos.

"¿Entonces no le preocupa la apariencia de corrupción en esto?", preguntó O'Donnel a continuación, según la transcripción de la entrevista, pero esta parte, y lo que respondió Trump, no aparecen en la versión extendida que sacó CBS en su web.

Este es el fragmento omitido, según la transcripción:

TRUMP: No puedo decirlo, porque... no puedo decirlo... No estoy preocupado. No... Preferiría que no me hicieras esa pregunta. Pero te dejé hacerla. Tú misma viniste y dijiste: “¿Puedo hacer otra pregunta?”. Y yo dije: sí. Esta es la pregunta…

O'DONNELL: Y usted la respondió…

TRUMP: No me importa. ¿Te dejé hacerlo? Podría haberme ido. No tenía que responder a esta pregunta. Estoy orgulloso de haberla respondido. ¿Sabes por qué? Hemos llevado las criptomonedas a…

O'DONNELL: Pero, hablando en general…

TRUMP: Disculpa. Somos el número uno en criptomonedas en todo el mundo. Otros quieren serlo. Están luchando con todo para conseguirlo. Pero somos el número uno en criptomonedas porque yo soy el presidente. Biden también quiso hacerlo, al final, ya sabes, cambió completamente su postura. Biden estaba totalmente a favor de las criptomonedas al final. ¿Sabes que muchas de las personas que fueron acusadas bajo Biden por temas de criptomonedas, justo antes de las elecciones, fueron liberadas? ¿Sabes por qué? Porque quería el voto. Somos el número uno en criptomonedas y eso es lo único que me importa. No quiero que China ni nadie más nos lo quite. Es una industria enorme.

O'DONNELL: Señor presidente, gracias.

TRUMP: Muchas gracias.

En general, la entrevista completa duró unos 90 minutos, pero el contenido final que emitió el programa fue de casi un tercio de esa extensión, en formato televisivo. Parte del material que Trump consideraba innecesario fue eliminado, pero algunos pasajes sí se mantuvieron en la versión extendida, como cuando el presidente menciona que "60 Minutes me pagó mucho dinero".

"Y no tienes que incluir esto, porque no quiero ponerte en una situación incómoda, y estoy seguro de que no… tienes una gran… creo que tienes una nueva y excelente líder, sinceramente. La joven que dirige toda tu empresa es, por lo que sé, realmente excepcional", agregó Trump en otro fragmento, en aparente referencia a la nueva editora en jefe de CBS, Bari Weiss.

Críticas a la edición de la entrevista a Trump en '60 Minutes'

Las críticas a la edición de la entrevista de Trump no se hicieron en esperar.

Jonathan Uriarte, portavoz del único comisionado demócrata de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) escribió en su cuenta de X que bajo los estándares establecidos por la propia FCC durante la administración Trump, las ediciones del a entrevista podrían calificarse como “distorsión informativa” y merecer una investigación.

Por su parte, Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, dijo de forma irónica en sus redes sociales que tal vez "debería presentar una queja ante la FCC contra la Casa Blanca de Trump por editar su entrevista desquiciada de 60 Minutes".



La FCC está actualmente bajo control de Trump y ejerció una importante presión sobre CBS para que publicara la transcripción íntegra de la entrevista a Kamala Harris, que Trump decía que había sido editada de forma favorable a la demócrata.

Como parte del litigio, Paramount Global, la empresa matriz de CBS, aunque no se disculpó públicamente, pagó $16 millones a Trump para cerrar el caso y se comprometió a publicar en el futuro las transcripciones completas de las entrevistas de los candidatos presidenciales, salvo razones legales de seguridad nacional.

Además de las críticas por omitir fragmentos en la versión extendida, también se ha criticado la gran edición y recortes que recibió la versión televisiva.

Según un análisis de AP, la versión emitida por 60 Minutes difería notablemente del material sin editar. En televisión, la periodista Norah O’Donnell abrió la conversación con preguntas sobre el cierre del gobierno, pero en la grabación original comenzó abordando la reciente reunión del mandatario con el presidente chino, Xi Jinping.

Esa clase de ajustes, habituales en el periodismo, responden a la necesidad de priorizar lo más relevante o de mayor interés público. “Las partes con más valor noticioso fueron las que se incluyeron en la emisión, que para eso se edita”, escribió el periodista Brian Stelter en el boletín Reliable Sources de CNN, citado por AP.

“El material que no se emitió estaba lleno de divagaciones y momentos confusos”, escribió en el sitio All Your Screens el periodista Rick Ellis, en una minuciosa comparación entre la entrevista completa y la versión televisada.

Según Ellis, Trump mencionó a su antecesor, Joe Biden, más de 40 veces, pero solo seis aparecieron en pantalla. El titular de su artículo resume la crítica: “ ‘60 Minutes’ elimina (la mayor parte) de la locura de su entrevista con Donald Trump”.

