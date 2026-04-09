Demócratas Convención en Nueva York perfila a posibles candidatos demócratas para 2028 Posibles aspirantes demócratas comienzan a perfilar sus candidaturas rumbo a 2028 en un foro clave ante votantes afroamericanos, en medio de señales de cambio en el apoyo electoral a este grupo.



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Se espera que los aspirantes demócratas a la presidencia de Estados Unidos en 2028 acudan a la convención de la National Action Network que comenzó este miércoles en Nueva York.

El evento, organizado por una asociación dedicada a los derechos civiles y la igualdad, será centro de encuentro de posibles candidatos, de acuerdo con diversos reportes.

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Se prevé que la convención muestre un adelanto de cómo será la lucha por el voto afroamericano. La serie de reuniones, que terminará el sábado 11 de abril, fue convocada por el reverendo Al Sharpton.

Asistirán líderes y votantes afroamericano para analizar problemas sociales e impulsar acciones para buscar igualdad y justicia.

Sharpton declaró a POLITICO que se verá a "algunas de las personas que han estado pensando en presentarse como candidatas", agregando que los posibles postulantes también escucharán a la comunidad convocante.

Los aspirantes buscarán conectar con los votantes negros y pondrán a prueba sus mensajes antes del ciclo electoral de 2028.

¿Quiénes irán a la convención?

-Kamala Harris, exvicepresidenta con Joe Biden

-Pete Buttigieg, exsecretario del Transporte

-Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania

-Wes Moore, gobernador de Maryland

-JB Pritzker, gobernador de Illinois

-Andy Beshear, gobernador de Kentucky

-Mark Kelly, senador

-Ro Khanna, representante

Son las figuras que posiblemente quieran contender por la Casa Blanca por el partido Demócrata y que están enlistados a presentarse en la convención, según la página oficial de la National Action Network.

La exvicepresidenta Harris no ha descartado presentarse para una nueva competencia electoral.

Sharpton dijo que ella es una mujer influyente entre la comunidad negra.

Harris no ha descartado la posibilidad de volver a presentarse a la presidencia, y en una entrevista para un podcast en febrero dijo que aún no ha decidido si se presentará de nuevo, aunque añadió que podría hacerlo.

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Sharpton declaró a POLITICO que no descartaran a Harris, a quien calificó como una figura influyente en la comunidad negra.

Las elecciones de 2024 mostraron que Donald Trump logró aumentar su apoyo entre los votantes negros, un grupo que históricamente ha sido clave para el Partido Demócrata. Su respaldo pasó de 8% en 2020 a 15% en 2024, según Pew Research Center. Aun así, el 83% de los votantes negros respaldaron a Harris en los últimos comicios presidenciales.

Trump asistió a la convención de la National Action Network en 2002.