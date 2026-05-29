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Al menos cinco muertos y más de 30 heridos luego que un autobús embistiera a varios autos en Virginia

El accidente ocurrió durante la madrugada en una transitada autopista, donde varios vehículos resultaron afectados y decenas de personas fueron trasladadas a hospitales; las utoridades investigan las causas y prevén presentar cargos

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Por:N+ Univision
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Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | viernes 29 de mayo de 2026

Un autobús chocó contra seis vehículos en la Interestatal 95 (I-95) en Virginia durante la madrugada del viernes 29 de mayo de 2026, provocando la muerte de cinco personas y dejando al menos 34 heridos hospitalizados, informaron autoridades estatales.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:35 de la mañana en los carriles con dirección sur de la I-95, a la altura del condado de Stafford. De acuerdo con la Policía Estatal de Virginia, el tráfico se había ralentizado debido a una zona de obras cuando el autobús no logró disminuir la velocidad e impactó contra varios automóviles.

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Las cinco víctimas mortales viajaban en los vehículos alcanzados por el autobús. Además, las autoridades detallaron que tres de las personas lesionadas permanecen en estado crítico.

Tráfico lento por obras habría provocado el choque

“La investigación preliminar indica que el tráfico se estaba ralentizando en dirección sur debido a una zona de obras”, señaló la policía en un comunicado oficial. “Un autobús no redujo la velocidad ante el tráfico y chocó contra seis vehículos”.

Hasta el momento, no se ha informado para qué servicio era utilizado el autobús ni cuántos pasajeros viajaban a bordo al momento del accidente.

Autoridades mantienen investigación abierta

La Policía Estatal confirmó que e l caso continúa bajo investigación y adelantó que se presentarán cargos relacionados con el accidente.

Tras el choque múltiple, los carriles en dirección sur de la Interestatal 95 permanecieron cerrados durante varias horas mientras equipos de emergencia atendían a las víctimas y retiraban los vehículos involucrados. El tráfico fue desviado en la zona.

Video Persecución termina en choque múltiple
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