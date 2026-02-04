Juicios Juicio contra el hombre que intentó asesinar a Trump en un campo de golf: fiscales federales pedirán cadena perpetua En un memorando de sentencia presentado el mes pasado, los fiscales federales señalaron que Ryan Routh aún no ha asumido ninguna responsabilidad por sus actos y que debería pasar el resto de su vida en prisión.

Video Ryan Wesley Routh es declarado culpable de intento asesinato al presidente Trump, entre otros cargos

Los fiscales federales pedirán en una audiencia judicial este miércoles que Ryan Routh, el hombre condenado por intentar asesinar al presidente Donald Trump en un campo de golf de Florida en 2024, sea sentenciado a cadena perpetua, reportó la AP.

Ryan Routh tiene previsto comparecer ante la jueza federal Aileen Cannon, del Tribunal de Distrito de EEUU, en Fort Pierce. Su sala se sumió en el caos en septiembre, poco después de que el jurado declarara a Routh culpable de todos los cargos, incluidos el intento de asesinato de un candidato presidencial y varios delitos relacionados con armas de fuego. Routh intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo y fue retirado a la fuerza por los agentes.

La sentencia estaba programada inicialmente para diciembre, pero Cannon aceptó posponerla después de que Routh decidiera contar con un abogado durante la fase de sentencia, en lugar de representarse a sí mismo, como hizo durante la mayor parte del juicio.

En un memorando de sentencia presentado el mes pasado, los fiscales señalaron que Routh aún no ha asumido ninguna responsabilidad por sus actos y que debería pasar el resto de su vida en prisión, de acuerdo con las directrices federales de condena.

"Routh sigue sin mostrar arrepentimiento por sus crímenes, nunca pidió disculpas por las vidas que puso en peligro, y su trayectoria demuestra un desprecio casi total por la ley», señala el documento.

Los fiscales sostienen que Routh pasó semanas planeando matar a Trump antes de apuntar con un rifle a través de unos arbustos mientras el entonces candidato presidencial republicano jugaba al golf el 15 de septiembre de 2024 en su club de West Palm Beach.

Durante el juicio, un agente del Servicio Secreto que participaba en la protección de Trump en el campo de golf testificó que detectó a Routh antes de que Trump entrara en su campo de visión. Routh apuntó su rifle contra el agente, quien abrió fuego, lo que provocó que Routh soltara el arma y huyera sin llegar a disparar.

Qué dice la defensa de Ryan Routh

El nuevo abogado defensor de Routh, Martin L. Roth, solicitó a la jueza una desviación de las directrices de condena: 20 años de prisión, además de una pena obligatoria de siete años por uno de los delitos relacionados con armas.

"Al acusado le faltan dos semanas para cumplir sesenta años", escribió Roth en un escrito judicial. "Un castigo justo debería imponer una condena lo suficientemente larga como para ser severa, pero no excesiva, y permitir que el acusado vuelva a experimentar la libertad, en lugar de morir en prisión".

En la moción en la que solicitó contar con un abogado, Routh ofreció intercambiar su vida en un canje de prisioneros por personas injustamente detenidas en otros países y afirmó que seguía en pie su oferta de que Trump pudiera "descargar sus frustraciones en mi cara".

"Con apenas un cuarto de pulgada más atrás, ninguno de nosotros tendría que lidiar con todo este desastre en adelante, pero siempre fracaso en todo", escribió Routh.

En su decisión de concederle un abogado, Cannon reprendió la "farsa irrespetuosa" del escrito presentado por Routh, al considerar que ridiculizaba el proceso judicial. No obstante, la jueza —nombrada por Trump en 2020— señaló que prefería inclinarse por garantizar la representación legal.

Cannon ya había aprobado el verano pasado la solicitud de Routh para representarse a sí mismo, tras dos audiencias.

La Corte Suprema de EEUU ha establecido que los acusados en procesos penales tienen derecho a defenderse por cuenta propia, siempre que demuestren ante un juez que son competentes para renunciar a la asistencia letrada.