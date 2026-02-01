Elon Musk Elon Musk exhibe que Reid Hoffman, fundador de LinkedIn estuvo en la isla de Epstein El magnate Elon Musk ha generado una nueva oleada de controversia en redes sociales tras insinuar en un tuit que Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, estaría vinculado a la isla de Jeffrey Epstein.

Víctimas de Epstein, decepcionadas tras publicación de documentos que vinculan a figuras de élite

El magnate Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, ha generado una nueva oleada de controversia en redes sociales luego de insinuar en un tuit que Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, estaría vinculado a la isla del financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En medio de la polémica que ha generado la revelación de más archivos de Epstein, el también dueño de X ocupó la red social para lanzar que Reid Hoffman “fue a la isla de Epstein”.

Indicó que hace mucho tiempo se enteró de que el fallecido financiero utilizó la presencia del cofundador de LinkedIn para buscar que se fuera.

Así supe hace mucho tiempo que Reid Hoffman fue a la isla de Epstein. Epstein utilizó la presencia de Reid para intentar que me fuera, sin darse cuenta de que tendría el efecto contrario. Elon Musk, empresario



Además, lo acompañó con un correo electrónico desclasificado que Jeffrey Epstein le envió a su correo en diciembre de 2014, en donde el financiero le dijo que Reid había estado en la isla ese fin de semana y se preguntaba si Musk pasaría las fiestas decembrinas en el lugar.

La polémica se intensifica en medio de la publicación masiva de documentos del caso Epstein por parte de autoridades estadounidenses, que han incluido correos electrónicos y comunicaciones que mencionan no solo a Musk, sino también a otros empresarios y políticos en torno a Epstein.

This is how I knew so long ago that Reid Hoffman went to Epstein’s island.



Epstein used Reid being there to try to get me to go, not realizing that it would have the opposite effect 😂 pic.twitter.com/zrOIq4gWaR — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2026

¿Hay rivalidad entre Elon Musk y Reid Hoffman?

La rivalidad entre Elon Musk y Reid Hoffman ha surgido por motivos como las ideas políticas sobre el expresidente Donald Trump.

Elon Musk compartió en su red social X una publicación señalando que Hoffman, en un foro público, dijo que deseaba que Trump hubiera muerto durante el atentado de septiembre de 2024.

Este episodio se suma a diferencias ideológicas profundas entre ambos líderes de Silicon Valley. Reid Hoffman se ha posicionado como crítico abierto del mandatario y ha instado a otros ejecutivos tecnológicos a no permanecer en silencio ante lo que él considera excesos de la administración Trump.

