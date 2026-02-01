Elon Musk

Elon Musk exhibe que Reid Hoffman, fundador de LinkedIn estuvo en la isla de Epstein

El magnate Elon Musk ha generado una nueva oleada de controversia en redes sociales tras insinuar en un tuit que Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, estaría vinculado a la isla de Jeffrey Epstein.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Víctimas de Epstein, decepcionadas tras publicación de documentos que vinculan a figuras de élite

El magnate Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, ha generado una nueva oleada de controversia en redes sociales luego de insinuar en un tuit que Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, estaría vinculado a la isla del financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En medio de la polémica que ha generado la revelación de más archivos de Epstein, el también dueño de X ocupó la red social para lanzar que Reid Hoffman “fue a la isla de Epstein”.

PUBLICIDAD

Indicó que hace mucho tiempo se enteró de que el fallecido financiero utilizó la presencia del cofundador de LinkedIn para buscar que se fuera.

Así supe hace mucho tiempo que Reid Hoffman fue a la isla de Epstein. Epstein utilizó la presencia de Reid para intentar que me fuera, sin darse cuenta de que tendría el efecto contrario.
Elon Musk, empresario

Más sobre Elon Musk

¿Cuál es la controversia con Grok? Restringen actividad de la IA en la red social X
3 mins

¿Cuál es la controversia con Grok? Restringen actividad de la IA en la red social X

Estados Unidos
Quiénes son los “arquitectos de la IA” que la revista Time nombró como las personas del año
4 mins

Quiénes son los “arquitectos de la IA” que la revista Time nombró como las personas del año

Estados Unidos
Tesla quiere que Musk se quede al mando: pese a las pérdidas y problemas le da una enorme compensación
3 mins

Tesla quiere que Musk se quede al mando: pese a las pérdidas y problemas le da una enorme compensación

Estados Unidos
Así está impactando en Tesla la pelea de Musk con el presidente Trump
3 mins

Así está impactando en Tesla la pelea de Musk con el presidente Trump

Estados Unidos
Trump: Elon Musk "podría perder mucho más" que las subvenciones a los vehículos eléctricos
0:26

Trump: Elon Musk "podría perder mucho más" que las subvenciones a los vehículos eléctricos

Estados Unidos
Una nave de SpaceX explota por tercera vez consecutiva
0:58

Una nave de SpaceX explota por tercera vez consecutiva

Estados Unidos
Sus fortunas crecieron $356,000 millones el año pasado y ahora gozarán de recortes de impuestos en EEUU
3 mins

Sus fortunas crecieron $356,000 millones el año pasado y ahora gozarán de recortes de impuestos en EEUU

Estados Unidos
Las ganancias de Tesla se desploman un 71% y Elon Musk anuncia que dedicará menos tiempo al gobierno de Trump
3 mins

Las ganancias de Tesla se desploman un 71% y Elon Musk anuncia que dedicará menos tiempo al gobierno de Trump

Estados Unidos
En un minuto: Expectativa ante la nueva ronda de aranceles de la administración Trump
1:19

En un minuto: Expectativa ante la nueva ronda de aranceles de la administración Trump

Estados Unidos
¿Tuviste problema entrando a tu cuenta de Seguro Social? ¿Te salió un mensaje informándote que no recibes beneficios?
3 mins

¿Tuviste problema entrando a tu cuenta de Seguro Social? ¿Te salió un mensaje informándote que no recibes beneficios?

Estados Unidos


Además, lo acompañó con un correo electrónico desclasificado que Jeffrey Epstein le envió a su correo en diciembre de 2014, en donde el financiero le dijo que Reid había estado en la isla ese fin de semana y se preguntaba si Musk pasaría las fiestas decembrinas en el lugar.

La polémica se intensifica en medio de la publicación masiva de documentos del caso Epstein por parte de autoridades estadounidenses, que han incluido correos electrónicos y comunicaciones que mencionan no solo a Musk, sino también a otros empresarios y políticos en torno a Epstein.

¿Hay rivalidad entre Elon Musk y Reid Hoffman?

La rivalidad entre Elon Musk y Reid Hoffman ha surgido por motivos como las ideas políticas sobre el expresidente Donald Trump.

Elon Musk compartió en su red social X una publicación señalando que Hoffman, en un foro público, dijo que deseaba que Trump hubiera muerto durante el atentado de septiembre de 2024.

Este episodio se suma a diferencias ideológicas profundas entre ambos líderes de Silicon Valley. Reid Hoffman se ha posicionado como crítico abierto del mandatario y ha instado a otros ejecutivos tecnológicos a no permanecer en silencio ante lo que él considera excesos de la administración Trump.

TLS

Mira también:

Relacionados:
Elon Musklinkedin

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Par de ideotas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX