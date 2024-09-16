Esperó escondido durante 12 horas, pero no disparó ni vio a Trump: las nuevas revelaciones del aparente intento de asesinato contra el expresidente

Video Sospechoso no tuvo en la mira a Trump: revelan detalles del aparente intento de asesinato al expresidente

Poco a poco se van conociendo nuevos detalles sobre el aparente intento de asesinato contra Donald Trump en Florida por un hombre que este lunes fue acusado de dos cargos federales relacionados con armas de fuego.

Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo en un club de golf en Palm Beach, Florida, propiedad del expresidente y donde el republicano estaba jugando.

El FBI confirmó que investiga el suceso como "un intento de asesinato", que también es investigado por las autoridades de Florida, según declaró el gobernador de ese estado, Ron DeSantis.



Ryan Wesley Routh, de 58 años, es el principal sospechoso y afronta, de momento, un máximo de 20 años en prisión y $500,000 en multas.

Routh deberá presentarse nuevamente en la corte el próximo lunes para una audiencia de fianza y el 30 de septiembre para la de lectura de cargos.

El hombre podría afrontar más cargos federales y estatales.

El presidente Joe Biden llamó este lunes a Donald Trump tras el aparente intento de asesinato del republicano.

"El presidente Biden acaba de hablar con el expresidente Trump y le ha transmitido su alivio porque se encuentra a salvo", escribió la portavoz de la Casa Blanca Emilie Simons en una publicación en X (antes Twitter).

"Ambos compartieron una conversación cordial y el expresidente Trump agradeció la llamada", agregó Simons.

Esto es lo que se sabe del más reciente aparente intento de asesinato contra Trump, apenas nueve semanas después de que el candidato presidencial republicano sobreviviera a otro atentado contra su vida.

Ryan Wesley Routh

pasó 12 horas esperando frente al campo de golf de Trump

Según documentos presentados este lunes en el tribunal, el sospechoso acampó afuera del campo de golf con comida y un fusil durante casi 12 horas, antes de que un agente del Servicio Secreto viera su rifle sobresalir de unos arbustos y abriera fuego contra él, provocando su huida.

Una declaración del FBI muestra cómo las autoridades usaron los datos de su teléfono celular para ubicarlo en el campo de golf entre las 1:59 am del domingo hasta la 1:31 pm.

La policía halló una cámara digital, un rifle de asalto AR-47 con mira telescópica, dos mochilas y una bolsa de plástico con comida en el lugar donde el hombre se había estacionado.

El sospechoso fue detenido unos 45 minutos después de que escapara del campo de golf, mientras conducía su camioneta rumbo al norte por una carretera interestatal.

Sin embargo, el Servicio Secreto informó que la visita de Trump al campo de golf no estaba en su agenda, por lo que no está claro cómo el sospechoso pudo saber que el expresidente jugaría ese día.

Routh no dio declaraciones a las autoridades y recurrió a su derecho de tener un abogado antes de hablar con los investigadores.

El sospechoso del aparente intento de asesinato contra Trump nunca disparó ni tuvo al expresidente en su campo de visión

Este lunes también se supo que el sospecho de intentar asesinar a Trump no disparó nunca su arma, ni contra el expresidente ni contra los agentes de seguridad.

"No disparó ni efectuó ningún disparo contra nuestro agente", dijo a periodistas el director en funciones del Servicio Secreto, Ronald Rowe.

El funcionario también reveló que “no tuvo al expresidente en su campo de visión”.

El sospechoso enfrenta un cargo de posesión ilegal de arma de fuego pese a haber sido condenado previamente por un delito grave (lo que le impedía volver a portar una) y otro por poseer un arma de fuego con el número de serie borrado.

Ryan Wesley Routh está registrado como votante “independiente”

Las autoridades no revelaron detalles sobre la posible motivación para supuestamente tratar de asesinar a Trump. Pero lo cierto es que el sospechoso dejó huellas por internet que revelan posturas políticas cambiantes y un intenso enfado por la situación mundial.

“Están ustedes en libertad de asesinar a Trump”, escribió Routh dirigiéndose a Irán, en un libro al parecer autopublicado en 2023 con el título Ukraine’s Unwinnable War (“La guerra imposible de ganar de Ucrania”) en el que llama a Trump “un tonto” y “un bufón” por el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 y califica de “error tremendo” el abandonar el acuerdo nuclear con Irán.

Routh reconoció que Trump “era su elección” en 2016 y que aceptaba su parte de la culpa por “ese niñito que hemos elegido como nuestro próximo presidente y que terminó siendo un descerebrado”.

"Yo y el mundo esperábamos que el presidente Trump fuera diferente y mejor que cuando era candidato, pero todos estábamos muy decepcionados y parece que estás empeorando... Me alegraré cuando te vayas", escribió.

Sin embargo, el director de información pública de la Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte, Patrick Gannon, dijo a la agencia AFP que Routh solicitó una boleta para votar por correo en 2016, pero en realidad finalmente no votó.

Los datos de Carolina del Norte muestran que Routh está registrado activamente como votante no afiliado o independiente en este estado donde nació, fue a la universidad y pasó mayor parte de su vida, si bien su dirección actual está en Hawái, donde trabaja en el sector de la construcción.

Según datos oficiales, Routh votó de forma presencial por los demócratas en las elecciones primarias de 2024 en Carolina del Norte.

En su libro sobre la guerra en Ucrania, Routh sostuvo que era políticamente independiente.

"Me canso mucho de que la gente me pregunte si soy demócrata o republicano, ya que me niego a que me pongan en una categoría y siempre debo responder que soy independiente", escribió.

También intentó reclutar a combatientes para ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión rusa. Incluso viajó a Kiev para tratar de enrolarse en su Ejército y luchar contra los rusos. Además, tenía un sitio web en que trató de recaudar dinero y reclutar voluntarios para sumarse a las filas ucranianas.