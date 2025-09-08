Lo que debes saber del juicio a Ryan Routh por intentar matar a Trump en la campaña

Video ¿Qué busca Trump al cambiar el nombre del Departamento de Defensa por Departamento de Guerra?

El juicio federal a Ryan Routh, el hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump mientras jugaba golf en Florida en septiembre de 2024, tiene programado para este lunes el comienzo de la selección del jurado.

Se espera que la selección del jurado dure tres días, y los abogados interroguen a tres grupos de 60 posibles jurados. Se busca encontrar 12 titulares y cuatro suplentes.

Además, las declaraciones iniciales están programadas para el jueves, y la fiscalía comenzará su caso inmediatamente después. El tribunal ha bloqueado cuatro semanas para el juicio, pero los abogados prevén que necesitarán menos tiempo.

A continuación, lo que debe saber sobre el caso:

1. La jueza permite que Routh se represente a sí mismo

La jueza federal de distrito Aileen Cannon autorizó en julio la solicitud de Ryan Routh de representarse a sí mismo durante su juicio, pero indicó que los abogados de oficio deben permanecer como letrados de reserva.

La jueza le dijo a Routh que cree que es una mala idea que se represente a sí mismo, pero no se dejó convencer. Routh, quien describió su educación como dos años de universidad tras obtener su certificado de GED, le dijo a Cannon que comprendía los posibles desafíos y que estaría listo.

Cannon confirmó durante una audiencia a principios de la semana pasada que Routh vestiría formal para el juicio. También le explicó que se le permitiría usar un podio mientras hablaba con el jurado o interrogaba a los testigos, pero que no tendría plena libertad en la sala.

"Si hace algún movimiento repentino, los alguaciles tomarán medidas decisivas y rápidas para responder", dijo Cannon.

2. Routh se considera un líder mercenario

Routh, de 59 años, era un trabajador de la construcción de Carolina del Norte que en los últimos años se había mudado a Hawái. Una especie de líder mercenario, Routh habló con cualquiera que quisiera escucharlo sobre sus peligrosos, y a veces violentos, planes para involucrarse en conflictos en todo el mundo, según declararon testigos a The Associated Press.

En los primeros días de la guerra en Ucrania, Routh intentó reclutar soldados de Afganistán, Moldavia y Taiwán para luchar contra los rusos. En su natal Greensboro, Carolina del Norte, fue arrestado en 2002 por eludir una parada de tráfico y atrincherarse frente a los agentes con un arma automática y un "arma de destrucción masiva", que resultó ser un explosivo con una mecha de 25 centímetros.

En 2010, la policía registró un almacén de su propiedad y encontró más de 100 artículos robados, desde herramientas eléctricas y materiales de construcción hasta kayaks y jacuzzis. En ambos casos, los jueces le concedieron libertad condicional o una sentencia suspendida.

3. Routh está acusado de intento de asesinato

Las autoridades afirmaron que Routh intentó asesinar a Trump cuando era candidato republicano a la presidencia. En concreto, mientras jugaba al golf en su club de golf en West Palm Beach.

Routh se enfrenta a cinco cargos por delitos graves en un tribunal federal de Fort Pierce. Estos incluyen el intento de asesinato de un importante candidato presidencial; posesión de un arma de fuego para cometer un delito violento; agresión a un agente federal; posesión de un arma de fuego y municiones por parte de un delincuente; y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado.

Además de los cargos federales, Routh también se declaró inocente de los cargos estatales de terrorismo e intento de asesinato.

4. Aileen Canon, una jueza conocida por Trump

Cannon es la misma jueza que presidió otro asunto de alto perfil relacionado con Trump: el caso de los documentos clasificados.

El año pasado, Cannon se puso del lado de los abogados de Trump, quienes afirmaron que el fiscal especial que presentó los cargos fue designado ilegalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El fallo de Cannon detuvo un caso penal que, en el momento de su presentación, se consideraba ampliamente como la amenaza legal más peligrosa que enfrentaba el presidente antes de regresar al cargo en enero pasado.

Cannon era un exfiscal federal que fue nominada al cargo por Trump en 2020.

5. Trump no resultó herido por Routh

Trump salió ileso y no hay pruebas de que Routh disparara su arma en el campo de golf. Agentes del Servicio Secreto, apostados a unos cuantos hoyos de donde Trump jugaba, notaron la boca de un rifle tipo AK 47 que sobresalía entre los arbustos que bordean el campo.

Un agente disparó, y el sospechoso soltó el rifle y huyó en una camioneta, dejando atrás el arma junto con dos mochilas, una mira telescópica y una cámara GoPro. Posteriormente, fue detenido por las fuerzas del orden en un condado vecino.

El presunto intento de asesinato de septiembre pasado tuvo lugar apenas nueve semanas después de que Trump sobreviviera a otro atentado en Pensilvania.

