Irán

Trump confirma conversaciones con Irán ante tensiones militares

El presidente Donald Trump informó que ha mantenido conversaciones con Irán en medio de las advertencias y el imponente despliegue militar estadounidense en Oriente Medio.

El presidente Donald Trump confirmó que ha mantenido conversaciones con Irán en medio de las advertencias y el imponente despliegue militar estadounidense en Oriente Medio; según reveló a Fox News.

Irán está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa... Tenemos una gran flota desplegada allá
Donald Trump, presidente de EEUU

Información en desarrollo...

