Trump confirma conversaciones con Irán ante tensiones militares
El presidente Donald Trump informó que ha mantenido conversaciones con Irán en medio de las advertencias y el imponente despliegue militar estadounidense en Oriente Medio.
Video Trump moviliza portaaviones USS Abraham Lincoln hacia Irán y amenaza con un ataque nuclear masivo
El presidente Donald Trump confirmó que ha mantenido conversaciones con Irán en medio de las advertencias y el imponente despliegue militar estadounidense en Oriente Medio; según reveló a Fox News.
Irán está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa... Tenemos una gran flota desplegada alláDonald Trump, presidente de EEUU
Información en desarrollo...
Relacionados: