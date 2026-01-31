Jeffrey Epstein

Boxeador retira su apoyo a Donald Trump tras nuevas revelaciones del caso Epstein

El boxeador Ryan García anunció públicamente el retiro de su apoyo al presidente Donald Trump, a quien había manifestado su respaldo en el pasado. Esta es la fuerte razón de su decisión.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Departamento de Justicia publica nuevo lote de documentos relacionados con el caso Epstein

El boxeador Ryan García, de ascendencia mexicana, volvió a acaparar los reflectores tras hacer público el retiro de su apoyo al presidente Donald Trump, a quien había manifestado su respaldo en el pasado.

El polémico pugilista y excampeón de boxeo de derecha, que fue expulsado del Consejo Mundial de Boxeo por lanzar insultos raciales a sus oponentes afroamericanos y musulmanes, anunció que le dará la espalda al republicano.

"Esta es mi declaración y anuncio público: estoy retirando mi apoyo pasado a Donald Trump", declaró García.
Ryan García, boxeador

¿Por qué Ryan García retiró su apoyo a Trump?

PUBLICIDAD

Más sobre Donald Trump

Trump confirma conversaciones con Irán ante tensiones militares
1 mins

Trump confirma conversaciones con Irán ante tensiones militares

Estados Unidos
Trump limita intervención de agentes federales del DHS en protestas de ciudades demócratas
2 mins

Trump limita intervención de agentes federales del DHS en protestas de ciudades demócratas

Estados Unidos
Trump critica a comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales, lo despide y nomina a Brett Matsumoto
3 mins

Trump critica a comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales, lo despide y nomina a Brett Matsumoto

Estados Unidos
¿Quién es Colin McDonald, el próximo zar antifraude nominado por Trump?
1 mins

¿Quién es Colin McDonald, el próximo zar antifraude nominado por Trump?

Estados Unidos
Trump lanza 'Trump Accounts', un nuevo programa de ahorro para bebés nacidos en EEUU
2 mins

Trump lanza 'Trump Accounts', un nuevo programa de ahorro para bebés nacidos en EEUU

Estados Unidos
"Calles de Minneapolis": la nueva canción de Bruce Springsteen que critica la represión federal del "ejército privado del Rey Trump"
2 mins

"Calles de Minneapolis": la nueva canción de Bruce Springsteen que critica la represión federal del "ejército privado del Rey Trump"

Estados Unidos
Insiste Trump en fraude en Minnesota y acusa estafa de 100 mil millones de dólares
2 mins

Insiste Trump en fraude en Minnesota y acusa estafa de 100 mil millones de dólares

Estados Unidos
El Air Force One, con Trump a bordo, tuvo que regresar a Washington tras experimentar un problema eléctrico menor
2 mins

El Air Force One, con Trump a bordo, tuvo que regresar a Washington tras experimentar un problema eléctrico menor

Estados Unidos
¿Macron envía mensaje a Trump? Presidente de Francia fija postura por Groenlandia
2 mins

¿Macron envía mensaje a Trump? Presidente de Francia fija postura por Groenlandia

Estados Unidos
Trump habla sobre lo que pasa en Minnesota y señala quiénes pueden estar detrás de protestas
2 mins

Trump habla sobre lo que pasa en Minnesota y señala quiénes pueden estar detrás de protestas

Estados Unidos

Esta manifestación llamó rápidamente la atención, pues entre sus razones se encontró el pasado vínculo del presidente con el polémicoJeffrey Epstein, cuyos archivos se hicieron públicos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ventilando una numerosa lista de personas relacionadas con el occiso.

No puedo apoyar de ninguna manera a nadie que haya estado involucrado en algo relacionado con esa isla y lo que hacían. Los niños necesitan protección, todos lo sabían... Justicia para todos, lanzó Ryan García.
Ryan García, boxeador

Pide acción contra Donald Trump

El boxeador fue más allá, a través de su cuenta de Instagram elevó el tono. Dejó en claro que retira cualquier apoyo a Donald Trump y además “pidió acción contra él”.

Añadió que cualquier amigo de Epstein “sabía y era consciente de estas cosas. No hay excusa”.

Además sostuvo que fue “inflexible” al creer que Donald Trump era creyente y que buscaba la justicia; sin embargo criticó sus acciones en el cargo de presidente por lo que remató: “Solo está aquí para protegerse a sí mismo, no a los niños.

“Estoy con Dios y siempre lo estaré, ese es el único lado al que pertenezco. Abran los ojos gente, todos estaban metidos en esto”, finalizó el boxeador.


TLS

Mira también:

Relacionados:
Jeffrey Epstein

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Par de ideotas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX