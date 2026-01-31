Jeffrey Epstein Boxeador retira su apoyo a Donald Trump tras nuevas revelaciones del caso Epstein El boxeador Ryan García anunció públicamente el retiro de su apoyo al presidente Donald Trump, a quien había manifestado su respaldo en el pasado. Esta es la fuerte razón de su decisión.

Video Departamento de Justicia publica nuevo lote de documentos relacionados con el caso Epstein

El boxeador Ryan García, de ascendencia mexicana, volvió a acaparar los reflectores tras hacer público el retiro de su apoyo al presidente Donald Trump, a quien había manifestado su respaldo en el pasado.

El polémico pugilista y excampeón de boxeo de derecha, que fue expulsado del Consejo Mundial de Boxeo por lanzar insultos raciales a sus oponentes afroamericanos y musulmanes, anunció que le dará la espalda al republicano.

"Esta es mi declaración y anuncio público: estoy retirando mi apoyo pasado a Donald Trump", declaró García. Ryan García, boxeador

¿Por qué Ryan García retiró su apoyo a Trump?

Esta manifestación llamó rápidamente la atención, pues entre sus razones se encontró el pasado vínculo del presidente con el polémicoJeffrey Epstein, cuyos archivos se hicieron públicos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ventilando una numerosa lista de personas relacionadas con el occiso.

No puedo apoyar de ninguna manera a nadie que haya estado involucrado en algo relacionado con esa isla y lo que hacían. Los niños necesitan protección, todos lo sabían... Justicia para todos, lanzó Ryan García. Ryan García, boxeador

Pide acción contra Donald Trump

El boxeador fue más allá, a través de su cuenta de Instagram elevó el tono. Dejó en claro que retira cualquier apoyo a Donald Trump y además “pidió acción contra él”.

Añadió que cualquier amigo de Epstein “sabía y era consciente de estas cosas. No hay excusa”.

Además sostuvo que fue “inflexible” al creer que Donald Trump era creyente y que buscaba la justicia; sin embargo criticó sus acciones en el cargo de presidente por lo que remató: “Solo está aquí para protegerse a sí mismo, no a los niños.

“Estoy con Dios y siempre lo estaré, ese es el único lado al que pertenezco. Abran los ojos gente, todos estaban metidos en esto”, finalizó el boxeador.

TLS