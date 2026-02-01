estados unidos Ordenan el cierre temporal del Trump Kennedy Center a partir de julio de 2026 El presidente Donald Trump ordenó este domingo el cierre temporal del Trump Kennedy Center para llevar a cabo una reconstrucción integral del complejo. La medida contempla la suspensión total de las operaciones de entretenimiento por varios años.

El presidente Donald Trump ordenó este domingo 1 de febrero el cierre temporal del Trump Kennedy Center para llevar a cabo una reconstrucción integral del complejo, tras un año de evaluaciones técnicas, artísticas y financieras. La medida contempla la suspensión total de las operaciones de entretenimiento por aproximadamente dos años y una reapertura de gran escala.

A través de Truth Social, Trump señaló que la decisión se tomó después de analizar distintas alternativas junto con contratistas, expertos musicales, instituciones artísticas y otros asesores, concluyendo que el cierre completo es la opción más eficiente para lograr una renovación de "máxima calidad" en el menor tiempo posible.

¿Cuándo cierra el Trump Kennedy Center?

El cierre está programado para el 4 de julio de 2026, fecha que coincidirá con el 250 aniversario de Estados Unidos, momento en el que comenzará simultáneamente la construcción de un nuevo y “espectacular Complejo de Entretenimiento”. Trump aseguró que la financiación del proyecto ya está garantizada.

¿Por qué cerrará el Trump Kennedy Center?

Trump señaló que mantener el centro en operación durante las obras afectaría negativamente tanto la calidad de la construcción como los plazos de ejecución. De acuerdo con su evaluación, las interrupciones provocadas por eventos y público prolongarían significativamente el proyecto y reducirían su nivel final.

Asimismo, sostuvo que el centro presenta un deterioro acumulado durante años, tanto a nivel estructural como financiero, lo que hace necesaria una reconstrucción completa. El cierre temporal permitiría, según afirmó, transformar un complejo “deteriorado y ruinoso” en un centro de artes escénicas de clase mundial.

