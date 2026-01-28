Noticias

Trump lanza “Trump Accounts”, un nuevo programa de ahorro para bebés nacidos en EEUU

Durante el lanzamiento del nuevo programa federal denominado “Trump Accounts”, la rapera Nicki Minaj se dijo “fan número uno” de Donald Trump.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
El presidente Donald Trump lanzó un nuevo programa federal denominado “Trump Accounts”, diseñado para fomentar el ahorro e inversión a largo plazo para niños nacidos en Estados Unidos.

¿Qué son las “Trump Accounts”?

Las “Trump Accounts” son cuentas de inversión con ventajas fiscales que el gobierno federal aportará con un depósito inicial de 1,000 dólares por cada recién nacido en Estados Unidos, siempre que los padres abran una cuenta para el menor.

El dinero se invertirá en el mercado de valores y no podrá retirarse hasta que el titular cumpla 18 años, momento en el cual podría ser utilizado para gastos como educación, iniciar un negocio o la compra de una vivienda. El programa forma parte de la legislación conocida como la “One Big Beautiful Bill Act”.

A través de esta estrategia, un menor nacido después del 31 de diciembre de 2024 y antes del 1 de enero de 2029 puede gozar de una Cuenta Trump que recibirá un depósito inicial de $1,000 del gobierno, con la posibilidad de que los padres contribuyan hasta 5,000 dólares adicionales por año inicialmente.

De acuerdo con información de la Casa Blanca, en un escenario de rentabilidad media del mercado bursátil estadounidense, el saldo de la "Trump Accounts" para un bebé nacido en 2026 será:

  • $303,800 al cumplir los 18 años.
  • $1,091,900 al cumplir los 28 años.
    • $5,800 al cumplir los 18 años o $18,100 al cumplir los 28 años, si no se realizan contribuciones.

Durante el evento en Washington DC, la rapera Nicki Minaj manifestó su respaldo a Donald Trump y anunció que contribuirá con el nuevo programa del gobierno estadounidense.

¿Qué dijo Nicki Minaj?

La rapera Nicki Minaj, originaria de Trinidad y Tobago, fue invitada al escenario por el presidente Trump durante la cumbre. Allí, afirmó que se considera la “fan número uno” del mandatario.

“Diré que probablemente soy la fan número uno del presidente. Y eso no va a cambiar”
Nicki Minaj, rapera


Además de participar en el evento, Minaj anunció su compromiso de contribuir con una suma significativa al plan de cuentas: entre 150,000 y 300,000 dólares destinados a financiar “Trump Accounts” para algunos de sus seguidores o sus hijos, aunque aún no se han detallado los mecanismos de distribución de esos fondos.

