Super Bowl LX: ¿ICE realizará redadas migratorias? Esto es lo que se sabe

A pocos días de la celebración del Super Bowl LX, el comité organizador del Área de la Bahía informó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) no tiene previsto realizar operativos de control migratorio el próximo domingo 8 de febrero.

N+ Univision y Agencias
Por:N+ Univision y Agencias
A pocos días de la celebración del Super Bowl LX, el comité organizador del Área de la Bahía informó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ( ICE) no tiene previsto realizar operativos de control migratorio durante el evento deportivo.

De acuerdo con la información difundida, el partido se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, y no contará con redadas migratorias vinculadas directamente con la jornada del Super Bowl.

La postura fue comunicada mediante un documento interno del comité organizador dirigido a funcionarios locales, en el que se aclara que no existen planes para desplegar operaciones de ICE relacionadas con el evento masivo que atraerá a miles de aficionados nacionales e internacionales.

Según el memorando, obtenido por el Washington Post y The Athletic, los funcionarios electos de Santa Clara, así como de las ciudades vecinas de San Francisco y San José, fueron informados oficialmente sobre la ausencia de operativos migratorios durante el Super Bowl LX.

De acuerdo con medios, la aclaración busca brindar certeza a las autoridades locales y a la población asistente, en un contexto de alta atención mediática y de seguridad, derivadas de las redadas anti inmigratorias del gobierno de los Estados Unidos.

Hace unas semanas, la vocera de la Casa Blanca, Katherine Leavitt, declaró que la administración no tenía planeado organizar redadas en el Super Bowl.

Trump no irá al Super Bowl

El presidente Donald Trump confirmó que no asistirá al Super Bowl LX, pues explicó que la distancia hasta el norte de California es un factor importante en su decisión y señaló que, si el evento fuera más cerca, consideraría asistir.

Aunque el mandatario arremetió contra los artistas seleccionados para el espectáculo del medio tiempo, Bad Bunny y Green Day, calificándolos como una “elección terrible” y declarando estar “en contra de ellos”, aunque aclaró que esta crítica no es la razón principal de su ausencia.

