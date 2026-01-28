Control de Inmigración y Aduanas (ICE) "Calles de Minneapolis": la nueva canción de Bruce Springsteen que critica la represión federal del "ejército privado del Rey Trump" Bruce Springsteen lanzó una nueva canción, "Streets of Minneapolis", en la que critica la política migratoria del presidente Donald Trump. La canción describe Minneapolis como "una ciudad en llamas" bajo el "ejército privado del rey Trump".

"Y había huellas de sangre/donde debería haber habido misericordia/Y dos muertos, abandonados a su suerte en calles cubiertas de nieve/ Alex Pretti y Renee Good".

Este es uno de los versos de la nueva canción de la leyenda del rock Bruce Springsteen, 'The Boss', lanzada este miércoles y que recoge sus duras críticas contra la actuación de los agentes federales durante las redadas migratorias en Minneapolis.

Springsteen, de 76 años, es conocido por su filiación demócrata y ha criticado abiertamente la administración del presidente Donald Trump.

El músico, cuya discografía gira fuertemente en torno a los desafíos de la clase media estadounidense y temas sociales, dedicó la canción de poco más de cuatro minutos "a la gente de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good", las dos personas muertas a tiros a manos de agentes federales durante operaciones migratorias en Minneapolis este mes.

"Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la presento hoy a ustedes en respuesta al terror de Estado que se está ejerciendo sobre la ciudad de Minneapolis", dijo The Boss en sus redes sociales.

Desde el primer verso de la canción, Springsteen apunta a los sucesos de las últimas semanas en Minneapolis, con un juego de palabras entre el hielo invernal (ice en inglés) y las siglas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

"A través del hielo y el frío del invierno/Por la avenida Nicolett/Una ciudad en llamas luchó contra el fuego y el hielo/Bajo las botas de los ocupantes", canta 'The Boss'.

Y luego señala directamente al presidente Donald Trump. "El ejército privado del rey Trump del DHS/Con armas ceñidas a sus abrigos/Llegaron a Minneapolis para hacer cumplir la ley/O eso dice su versión de la historia".

Vendedor de cientos de millones de álbumes en su dilatada carrera, Springsteen acumula una larga lista de reconocimientos que incluyen dos decenas de premios Grammy, Globos de Oro, un premio Oscar de la Academia Cinematográfica, la Medalla Presidencial de la Libertad impuesta por el presidente Barack Obama en 2016, y sus inducciones al Salón de la Fama del Rock y al Salón de la Fama de Compositores en 1999.

También hace Springsteen alusiones al Jefe de Gabinete Adjunto de Trump, Stephen Miller, arquitecto de la política migratoria de la administración, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Entonces oímos los disparos/Y Alex Pretti yacía muerto en la nieve/Afirmaron que fue en defensa propia, señor/No te fíes de lo que ven tus ojos/Es nuestra sangre y nuestros huesos/Y estos silbatos y teléfonos/Contra las sucias mentiras de Miller y Noem".