Donald Trump ¿Quién es Colin McDonald, el próximo zar antifraude nominado por Trump? El presidente Donald Trump nominó a Colin McDonald como el nuevo fiscal general adjunto para la lucha contra el fraude nacional, principalmente en los estados demócratas de Minnesota y California. La propuesta aún deberá tener el visto bueno del Senado estadounidense.

Video La Reserva Federal desafía a Trump y mantiene tasas; el oro rompe récord histórico

El presidente Donald Trump nominó este miércoles 28 de enero de 2026 a Colin McDonald como el nuevo fiscal general adjunto para la lucha contra el fraude nacional. La propuesta pasará de inmediato al Senado estadounidense para su aprobación.

A través de su cuenta Truth Social, el republicano reveló que su administración ha descubierto esquemas de fraude en estados como Minnesota y California, estados gobernados por los demócratas, en donde las protestas contra las acciones de los agentes federales de inmigración se recrudecen.

Estos ladrones han robado cientos de miles de millones de dólares a los contribuyentes Presidente Donald Trump

¿Quién es Colin McDonald?

PUBLICIDAD

El encargado de combatir este delito podría ser Colin McDonald, un fiscal federal veterano, a quien Trump describió como “inteligente, duro y muy respetado, que ha impartido justicia con éxito en algunos de los casos más difíciles y de mayor riesgo en nuestro país”.

McDonald se centrará en los estados de Minnesota y California, en donde la administración de Washington DC. ha denunciado presuntos casos de fraude en programas de servicios sociales.

Se desempeña actualmente como fiscal general adjunto asociado en la oficina del fiscal general adjunto Todd Blanche.

En esa área, su principal tarea era supervisar los asuntos relacionados con los componentes de aplicación de la ley del Departamento de Justicia, incluidos el FBI, la Administración de Control de Drogas ( DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Anteriormente, trabajó por casi una década como fiscal federal en el Distrito Sur de California.

TLS