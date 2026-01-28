Donald Trump

¿Quién es Colin McDonald, el próximo zar antifraude nominado por Trump?

El presidente Donald Trump nominó a Colin McDonald como el nuevo fiscal general adjunto para la lucha contra el fraude nacional, principalmente en los estados demócratas de Minnesota y California. La propuesta aún deberá tener el visto bueno del Senado estadounidense.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video La Reserva Federal desafía a Trump y mantiene tasas; el oro rompe récord histórico

El presidente Donald Trump nominó este miércoles 28 de enero de 2026 a Colin McDonald como el nuevo fiscal general adjunto para la lucha contra el fraude nacional. La propuesta pasará de inmediato al Senado estadounidense para su aprobación.

A través de su cuenta Truth Social, el republicano reveló que su administración ha descubierto esquemas de fraude en estados como Minnesota y California, estados gobernados por los demócratas, en donde las protestas contra las acciones de los agentes federales de inmigración se recrudecen.

Estos ladrones han robado cientos de miles de millones de dólares a los contribuyentes
Presidente Donald Trump

¿Quién es Colin McDonald?

PUBLICIDAD

Más sobre Donald Trump

Trump lanza “Trump Accounts”, un nuevo programa de ahorro para bebés nacidos en EEUU
2 mins

Trump lanza “Trump Accounts”, un nuevo programa de ahorro para bebés nacidos en EEUU

Estados Unidos
"Calles de Minneapolis": la nueva canción de Bruce Springsteen que critica la represión federal del "ejército privado del Rey Trump"
2 mins

"Calles de Minneapolis": la nueva canción de Bruce Springsteen que critica la represión federal del "ejército privado del Rey Trump"

Estados Unidos
Insiste Trump en fraude en Minnesota y acusa estafa de 100 mil millones de dólares
2 mins

Insiste Trump en fraude en Minnesota y acusa estafa de 100 mil millones de dólares

Estados Unidos
El Air Force One, con Trump a bordo, tuvo que regresar a Washington tras experimentar un problema eléctrico menor
2 mins

El Air Force One, con Trump a bordo, tuvo que regresar a Washington tras experimentar un problema eléctrico menor

Estados Unidos
¿Macron envía mensaje a Trump? Presidente de Francia fija postura por Groenlandia
2 mins

¿Macron envía mensaje a Trump? Presidente de Francia fija postura por Groenlandia

Estados Unidos
Trump habla sobre lo que pasa en Minnesota y señala quiénes pueden estar detrás de protestas
2 mins

Trump habla sobre lo que pasa en Minnesota y señala quiénes pueden estar detrás de protestas

Estados Unidos
Gobierno de Trump se retirará de decenas de organizaciones internacionales y reduce aún más su cooperación global
5 mins

Gobierno de Trump se retirará de decenas de organizaciones internacionales y reduce aún más su cooperación global

Estados Unidos
Qué implica que Trump reclasifique la marihuana como una droga "menos peligrosa"
3 mins

Qué implica que Trump reclasifique la marihuana como una droga "menos peligrosa"

Estados Unidos
Como sus campos de golf y hoteles: añaden el nombre de Trump al renombrado Kennedy Center de Washington DC
2 mins

Como sus campos de golf y hoteles: añaden el nombre de Trump al renombrado Kennedy Center de Washington DC

Estados Unidos
Administración Trump considera de seguridad nacional la construcción del salón de baile de la Casa Blanca
6 mins

Administración Trump considera de seguridad nacional la construcción del salón de baile de la Casa Blanca

Estados Unidos

El encargado de combatir este delito podría ser Colin McDonald, un fiscal federal veterano, a quien Trump describió como “inteligente, duro y muy respetado, que ha impartido justicia con éxito en algunos de los casos más difíciles y de mayor riesgo en nuestro país”.

McDonald se centrará en los estados de Minnesota y California, en donde la administración de Washington DC. ha denunciado presuntos casos de fraude en programas de servicios sociales.

Se desempeña actualmente como fiscal general adjunto asociado en la oficina del fiscal general adjunto Todd Blanche.

En esa área, su principal tarea era supervisar los asuntos relacionados con los componentes de aplicación de la ley del Departamento de Justicia, incluidos el FBI, la Administración de Control de Drogas ( DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Anteriormente, trabajó por casi una década como fiscal federal en el Distrito Sur de California.

TLS

Mira también:

Relacionados:
Donald TrumpEstafa y FraudeCalifornia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX