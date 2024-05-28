Jueza Cannon rechaza la solicitud de orden mordaza contra Trump en el caso de los documentos clasificados

Video ¿Qué diferencias hay entre los casos de Biden y Trump por documentos clasificados? El debate en Línea de Fuego

La jueza Aileen Cannon rechazó este martes una solicitud presentada por el fiscal especial, Jack Smith, para imponer al expresidente Donald Trump una orden mordaza en el caso de los documentos clasificados que ella preside en Florida.

Cannon indicó que la solicitud de los fiscales carecía “totalmente de sustancia y cortesía profesional”.

La jueza de Florida estuvo de acuerdo con el argumento de la defensa de que el fiscal especial no debíaa haber presentado la solicitud sin antes consultar con la defensa, y dijo que el incumplimiento de tal requisito podría dar lugar a sanciones.

El principal abogado defensor de Trump, Todd Blanche, le había pedido al fiscal especial que esperara hasta el lunes para reunirse y conferenciar, pero la oficina de Smith se negó a esperar porque para ellos Trump había creado una situación con sus comentarios públicos que no podía esperar el fin de semana para presentar la denuncia.

"La situación que su cliente creó requería una solicitud inmediata de reparación que no podía esperar el fin de semana para presentarse", escribió el fiscal especial David Harbach en un correo electrónico dirigido a los abogados de Trump.

Los fiscales federales habían pedido a la jueza que modificara las condiciones de libertad condicional de Trump para que le impidiera hacer declaraciones públicas que crearan "un peligro significativo, inminente y previsible para los agentes del orden" que están participando en la acusación.

"La repetida caracterización errónea de estos hechos por parte de Trump en mensajes ampliamente distribuidos como un intento de matarlo a él, a su familia y a los agentes del Servicio Secreto, ha puesto en peligro a los agentes del orden involucrados en la investigación y el procesamiento de este caso y ha amenazado la integridad de estos procedimientos", dijeron los fiscales.

La solicitud del fiscal especial Smith a Cannon se produjo tras una afirmación falsa de Trump hace unos días de que los agentes del FBI que registraron su propiedad de Mar-a-Lago en agosto de 2022 estaban "autorizados a dispararme" y que habían puesto a su familia en peligro.

¿Está la jueza Cannon favoreciendo a Trump en su caso en Florida?

La jueza Cannon pospuso de manera indefinida el juicio a Trump por los documentos clasificados encontrados en la residencia de Trump en Mar-a-Lago.

Estaba previsto que el expresidente fuera juzgado el 20 de mayo, pero la juez Cannon dijo que no era posible debido al número de peticiones previas al juicio que tenía ante sí el tribunal.

La jueza, quien fue nombrada por Trump, consideró que "la finalización de una fecha de juicio (...) sería imprudente e inconsistente con el deber del Tribunal de considerar completa y justamente las diversas cuestiones preliminares pendientes".

Cannon dijo en un escrito de cinco páginas que sería “imprudente” fijar una nueva fecha para el juicio, lo que arroja más dudas sobre la capacidad de los fiscales federales para llevar a Trump a juicio antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

El mes pasado la jueza rechazó la petición del expresidente de desestimar el caso sobre su presunto manejo indebido de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.

Trump alegó que tenía derecho a conservar esos papeles en virtud de la llamada Ley de Registros Presidenciales, que regula cómo han de preservarse los documentos oficiales de los mandatarios estadounidenses.

La jueza Cannon denegó entonces la moción del equipo legal de Trump, aunque dejó abierta la posibilidad de que este asunto vuelva a plantearse durante el juicio.

Esta es la segunda vez que la jueza muestra benevolencia con el equipo legal de Trump, ya que en julio del año pasado fijó la fecha para mayo de 2024, pese a que el Departamento de Justicia había solicitado como fecha de inicio el 11 de diciembre.

En ese entonces Cannon escribió que “el cronograma propuesto por el gobierno es atípicamente acelerado e inconsistente para garantizar un juicio justo” y estuvo de acuerdo con los abogados defensores en que la cantidad de pruebas que habría que analizar antes del juicio, incluida la información clasificada, era “voluminosa”.

¿De qué se le acusa a Trump en Florida?

Trump, de 77 años, se declaró no culpable en junio del año pasado de los cargos de retención ilegal de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia y falsas declaraciones.

Según la acusación, Trump guardó archivos clasificados, entre ellos registros del Pentágono y la Agencia de Seguridad Nacional, sin protección especial en su casa de Mar-a-Lago, en Florida, y obstaculizó los esfuerzos oficiales para recuperarlos.

El fiscal especial Jack Smith, que presentó los cargos contra Trump, había amenazado con llevar el caso a una corte de apelaciones después de que Cannon indicara que la Ley de Registros Presidenciales podía tenerse en cuenta en este caso.

Pero ahora no se sabe exactamente qué pasara, luego de que la jueza pospusiera indefinidamente el juicio.

