Jueza Cannon pospone de manera indefinida el juicio a Trump por los documentos clasificados de Mar-a-Lago

La jueza Aileen Cannon pospuso este martes de manera indefinida el juicio a Trump por los documentos clasificados de Mar-a-Lago.

Estaba previsto que el expresidente fuera juzgado el 20 de mayo, pero la juez Cannon dijo que no era posible debido al número de peticiones previas al juicio que tenía ante sí el tribunal.

La jueza, quien fue nombrada por Trump, consideró que "la finalización de una fecha de juicio (...) sería imprudente e inconsistente con el deber del Tribunal de considerar completa y justamente las diversas cuestiones preliminares pendientes".

Cannon dijo en un escrito de cinco páginas que sería “imprudente” fijar una nueva fecha para el juicio, lo que arroja más dudas sobre la capacidad de los fiscales federales para llevar a Trump a juicio antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

¿Está la jueza Cannon favoreciendo a Trump en su caso en Florida?

El mes pasado la jueza rechazó la petición del expresidente de desestimar el caso sobre su presunto manejo indebido de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.

Trump alegó que tenía derecho a conservar esos papeles en virtud de la llamada Ley de Registros Presidenciales, que regula cómo han de preservarse los documentos oficiales de los mandatarios estadounidenses.

La jueza Cannon denegó entonces la moción del equipo legal de Trump, aunque dejó abierta la posibilidad de que este asunto vuelva a plantearse durante el juicio, que este martes fue pospuesto indefinidamente.

Esta es la segunda vez que la jueza muestra benevolencia con el equipo legal de Trump, ya que en julio del año pasado fijó la fecha para mayo de 2024, pese a que el Departamento de Justicia había solicitado como fecha de inicio el 11 de diciembre.

En ese entonces Cannon escribió que “el cronograma propuesto por el gobierno es atípicamente acelerado e inconsistente para garantizar un juicio justo” y estuvo de acuerdo con los abogados defensores en que la cantidad de pruebas que habría que analizar antes del juicio, incluida la información clasificada, era “voluminosa”.

¿De qué se le acusa a Trump en Florida?

Trump, de 77 años, se declaró no culpable en junio del año pasado de los cargos de retención ilegal de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia y falsas declaraciones.

Según la acusación, Trump guardó archivos clasificados, entre ellos registros del Pentágono y la Agencia de Seguridad Nacional, sin protección especial en su casa de Mar-a-Lago, en Florida, y obstaculizó los esfuerzos oficiales para recuperarlos.

El fiscal especial Jack Smith, que presentó los cargos contra Trump, había amenazado con llevar el caso a una corte de apelaciones después de que Cannon indicara que la Ley de Registros Presidenciales podía tenerse en cuenta en este caso.

Pero ahora no se sabe exactamente qué pasara, luego de que la jueza pospusiera indefinidamente el juicio.

