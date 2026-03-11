Noticias

¿Por qué se atacó con misil a escuela en Irán? Esto sabemos del bombardeo

El presidente Donald Trump expresó que Irán había sido el culpable del atentado. Sin embargo, después aclaró que aceptaría el resultado de la investigación, fuera cual fuera

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
Video Guerra Medio Oriente: Líder iraní Mojtaba Jamenei resulta herido, investigan ataque con Tomahawk de EEUU

Este miércoles 11 de marzo de 2026, el periódico The New York Times dijo que las “ conclusiones preliminares” de una de sus investigaciones apuntaban a que Estados Unidos “podría ser” responsable del ataque a una escuela iraní.

De acuerdo con Irán, el ataque a la escuela primaria con el misil Tomahawk dejó un saldo de más de 165 muertos.

¿Qué dice la investigación?

De acuerdo con el medio, la investigación del ataque del 28 de febrero todavía está en curso, pero señalaba que el responsable “podría ser” Estados Unidos.

Además, señala que el ejército de los Estados Unidos atacó una base iraní, la cual estaba al lado del edificio de la escuela, ya que antes éste era parte de una instalación militar, por lo que en el momento del lanzamiento del misil Tomahawk usaron coordenadas antiguas, lo que terminó por impactar en un blanco incorrecto.

El presidente Donald Trump expresó que Irán había sido el culpable del atentado. Sin embargo, después aclaró que aceptaría el resultado de la investigación, fuera cual fuera.

Asimismo, el mandatario estadounidense dijo que Teherán tenía acceso a Tomahawks, el cual es un sistema de armas fabricado en Estados Unidos, que solo está disponible para la nación y para pocos aliados.

Video Detectan transmisión encriptada desde Irán que podría activar agentes clandestinos en EEUU

Nuevas imágenes sobre el ataque a la escuela iraní

Tras las nuevas tomas difundidas el domingo por la agencia semioficial iraní Mehr, Trevor Ball, investigador de Bellingcat, dijo que el proyectil era un misil Tomahawk, el cual solo es utilizado por Estados Unidos.

Aparte de que un funcionario de Estados Unidos, que prefirió mantenerse en anonimato, dijo a la Agencia de Noticias AP que el ataque “probablemente” fue obra de EEUU.

Janina Dill, experta en derecho internacional de la Universidad de Oxford, informó que, aunque el ataque haya sido un error y el atacante hubiera creído que la escuela era una base militar, seguiría siendo una violación muy grave a los derechos internacionales.

