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Juez de inmigración rechaza la solicitud de asilo del niño Liam Conejo

Un comunicado del distrito escolar de Columbia Heights, donde está escolarizado Liam, confirmó que el juez "puso fin al proceso de solicitud de asilo de la familia", hecho que describió como "devastador".

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Por:N+ Univision
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Video El niño Liam Conejo Ramos quedó en libertad y regresó a casa tras casi dos semanas detenido por ICE

El niño Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de 6 años cuya detención por ICE con un llamativo gorro de conejo azul durante las redadas migratorias de Minnesota generó atención a nivel nacional, vio denegada su solicitud de asilo por un juez de inmigración.

Un comunicado del distrito escolar de Columbia Heights, donde está escolarizado Liam, confirmó que el juez "puso fin al proceso de solicitud de asilo de la familia", hecho que describió como "devastador", según CBS.

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El abogado Paschal Nwokocha, quien trabaja con la familia del niño, explicó que la resolución data de "hace semanas" por un juez de Nueva York que ordenó que sean expulsados del país. "Desde entonces, tuvimos que poner un recurso a la Junta de Apelaciones de Inmigración, y sigue pendiente de resolución", agregó Nwokocha.

La abogada Danielle Molliver, quien trabaja en el bufete de Nwokocha, le dijo a la Radio Pública de Minnesota (MPR) que si pierden el recurso esperan que Liam y su familia sean deportados a Ecuador.

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El caso se remonta a finales de enero, cuando Liam, entonces de cinco años, fue detenido junto a su padre en Minneapolis. Ambos pasaron diez días en un centro de detención en Texas antes de ser liberados y regresar a casa. La imagen del niño con su gorro azul, rodeado por agentes federales, circuló ampliamente y provocó reacciones en todo el país.

Representantes de la familia han asegurado que entraron legalmente al país en 2024 a través del programa CBP One, que puso en marcha la administración del presidente Joe Biden para tramitar las solicitudes de asilo en la frontera. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega que existan registros de eso.

Video Gobierno federal presenta una demanda para agilizar la deportación de Liam Conejo y su familia

La detención del menor ocurrió durante la llamada Operation Metro Surge, una operación federal desplegada bajo la administración de Donald Trump con miles de agentes en Minnesota. El objetivo era intensificar deportaciones.

Durante esos operativos, en distintos días de enero, agentes migratorios mataron a dos ciudadanos estadounidenses que protestaban o vigilaban las redadas. La administración de Donald Trump canceló la operación semanas después.

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El distrito escolar afirmó que el caso de Liam evidenció el impacto de estas acciones en niños y familias. También subrayó que muchas de las personas afectadas habían ingresado al país por vías legales.

“Respetamos el proceso legal”, indicó el distrito, “pero no podemos ignorar el impacto humano profundo, especialmente en los niños”.

Video Caso Liam Conejo y Padre: Juez reprende al gobierno por "génesis mal concebida" en detención de niño
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