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Fabricantes piden a Corte Suprema analizar de emergencia el acceso en línea a la píldora abortiva

Dos fabricantes de mifepristona solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga para frenar un fallo de apelación que restringe su distribución, apenas un día después de emitido

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Por:N+ Univision
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Un nuevo frente judicial reconfigura el acceso al aborto con medicamentos en el país y eleva la incertidumbre en todo el país. Dos fabricantes de mifepristona solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga de emergencia para frenar un fallo de apelación que restringe su distribución, apenas un día después de emitido.

La decisión marca uno de los episodios más disruptivos desde la caída del precedente de Roe vs. Wade y amenaza con alterar la práctica médica y el acceso a servicios reproductivos en múltiples estados.

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Restricciones que alcanzan a todo el país

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El fallo de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito ordena que la mifepristona solo se entregue en persona y en clínicas, dejando sin efecto normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ( FDA, por sus siglas en inglés) que permitían su envío por correo.

La medida, impulsada por demandas como la de la fiscal general de Luisiana, busca limitar el uso de píldoras abortivas recetadas en línea. Aunque el caso sigue en tribunales, sus efectos ya se extienden a nivel nacional, incluso en estados sin restricciones al aborto; especialistas advierten que esto podría dificultar el acceso para pacientes sin proveedores cercanos o disponibles.

Impacto médico, legal y político

La misma agencia federal aprobó originalmente la mifepristona en el año 2000; este es el método más común para realizar un aborto en Estados Unidos y también se utiliza de forma habitual en el manejo de abortos espontáneos tempranos. Generalmente se administra junto con misoprostol, aunque este último, pese a no estar incluido en el fallo, presenta menor eficacia por sí solo.

El uso de estas píldoras, especialmente mediante telesalud, ha crecido en los últimos años, colocando a proveedores y pacientes en una situación incierta ante el nuevo escenario legal. Algunos estados han impulsado “leyes escudo” para proteger la prescripción a distancia, mientras organizaciones y especialistas advierten sobre efectos inmediatos en la atención médica.

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El litigio también podría influir en el panorama electoral, reactivando el debate sobre el aborto de cara a futuros comicios. Con posturas encontradas entre actores políticos y sociales, el caso abre un nuevo capítulo en la disputa legal y legislativa sobre los derechos reproductivos en Estados Unidos.

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