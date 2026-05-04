ÚLTIMA HORA Oklahoma Un tiroteo en una fiesta en Edmond, Oklahoma, deja al menos 10 heridos Autoridades desplegaron un fuerte operativo en la zona mientras investigan las circunstancias del ataque y el estado de las víctimas

Video Tiroteo en Amarillo Texas deja 2 muertos y 8 heridos en complejo de apartamentos ¿qué se sabe?

El Departamento de Policía de Edmond confirmó que se registró un tiroteo que dejó al menos 10 personas heridas en las inmediaciones de Arcadia Lake, lo que provocó la respuesta inmediata de unidades policiales y servicios de emergencia.

Agentes acudieron al lugar junto con otras corporaciones, incluyendo la Oklahoma Highway Patrol, tras recibir el reporte alrededor de las 9:30 p.m. en el área al este de East 15th Street y Air Depot.

PUBLICIDAD

De acuerdo con DailyMail, testigos declararon haber escuchado más de 30 disparos y gritos de personas que pedían ayuda.

El personal de emergencia transportó a las 10 víctimas a varios hospitales del área metropolitana. Se espera que el número total de víctimas cambie a medida que se transporten más individuos por su cuenta a hospitales de la zona. No hay actualizaciones sobre las condiciones de las víctimas en este momento y no hay sospechosos bajo custodia.