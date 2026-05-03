Noticias Arrestan a hombre por un asesinato de hace más de 30 años en California La repentina desaparición de Cindy Wanner hace 35 años conmocionó a todos los residentes de Granite Bay, un suburbio de Sacramento

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James Lawhead Jr., de 64 años, fue arrestado el pasado 24 de abril, después de que detectives enviaran una pieza final de evidencia del caso Wanner y diera positivo.

La repentina desaparición de Cindy Wanner hace 35 años conmocionó a todos los residentes de Granite Bay, un suburbio de Sacramento, California. Tras una extensa búsqueda, la víctima fue encontrada tres semanas después. Con los años, las autoridades continuaron analizando evidencia sin ningún resultado. A continuación te contamos los detalles del caso.

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El paradero de Lawhead fue un desafio

Aunque la coincidencia de ADN haya dado positivo la realidad es que los investigadores no encontraban a James Lawhead Jr y cuentan que parecía que simplemente había desaparecido desde el año 2005.

El sheriff del Condado de Placer, Wayne Woo reveló que exploraron “todas las posiblidades”, desde su muerte hasta la posibilidad de que estuviera usando una identidad falsa.

Para dar con su paradero, los detectives optaron por pedir ayuda a otras agencias como el Departamento de Policía de Scottsdale y el Departamento de Transporte de Arizona, con el cual pudieron acceder al sistema de reconocimiento facial, el cual se usa para detectar licencias falsas o robos de identidad. Con esta tecnología lograron encontrarlo y descubrieron que no usaba su nombre real, sino el de Vincent Reynolds y que vivía en Bullhead City, cerca de la frontera.

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Tras ser arrestado el pasado 24 de abril, los investigadores al registrar su casa encontraron que había armas cargadas, una bolsa con 15 mil dólares y un celular desechable.

La fiscal del condado de Placer, Morgan Gire, señaló que Lawhead enfrenta cargo de asesinato y secuestro. El pasado jueves fue extraditado al Condado de Placer. “Este arresto es un recordatorio poderoso de que el tiempo no borra la responsabilidad, y que no disminuye nuestro compromiso”, dijeron las autoridades en un comunicado tras el arresto.

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Caso de Cindy Wanner

El 25 de noviembre de 1991, Cindy desapareció mientras limpiaba la casa de su hermana en Granite Bay. Su esposo encontró a su bebé de 11 meses sola en una silla alta, pero el auto y las pertenencias de Wanner seguían en la casa.

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Tras una extensa búsqueda, tres semanas después su cuerpo fue encontrado a 64 kilometros cerca de la casa de su hermana. La autopsia reveló que fue estrangulada y abusada sexualmente.