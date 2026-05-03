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Desaparecen dos soldados de EEUU en Marruecos: así fue la última vez que se les vio durante el ejercicio African Lion

El incidente ocurrió la noche del sábado cerca del Área de Entrenamiento Cap Draa, en las inmediaciones de Tan Tan, una región costera del Atlántico caracterizada por acantilados, zonas montañosas y terreno semidesértico

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Por:N+ Univision
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Video Continúa búsqueda de soldados desaparecidos en Fort Hood

Dos soldados del Ejército de Estados Unidos desaparecieron en el suroeste de Marruecos la noche del sábado 2 de mayo de 2026, en medio del ejercicio militar multinacional African Lion, el mayor despliegue anual de fuerzas estadounidenses en África.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:00 pm cerca del Área de Entrenamiento Cap Draa, en las inmediaciones de Tan Tan, una región costera del Atlántico caracterizada por acantilados, zonas montañosas y terreno semidesértico.

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De acuerdo con un funcionario de defensa estadounidense, los militares no participaban en actividades operativas cuando desaparecieron: " No estaban participando activamente en ningún entrenamiento. Los ejercicios del día habían concluido y, según nuestro entendimiento, estaban en una caminata recreativa", dijo a AP.

Ambos fueron vistos por última vez cerca de acantilados oceánicos. Tras no regresar en el tiempo previsto, se activó de inmediato un operativo conjunto de búsqueda entre fuerzas estadounidenses y marroquíes.

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"El incidente sigue bajo investigación y la búsqueda continúa", informó el Comando de Estados Unidos para África (AFRICOM).

Mientras tanto, otro funcionario de defensa estadounidense declaró a Reuters, por correo electrónico, que "los informes iniciales indican que los dos soldados podrían haber caído al océano... Puedo confirmar que este incidente no está relacionado con el terrorismo".

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Despliegan búsqueda internacional para encontrarlos

Las labores de búsqueda incluyen helicópteros, embarcaciones, buzos y unidades especializadas en rescate de montaña, desplegadas en una zona de difícil acceso por sus condiciones geográficas.

"Los soldados fueron vistos por última vez cerca de acantilados oceánicos en las inmediaciones del Área de Entrenamiento Cap Draa durante un entrenamiento programado. Cuando no regresaron como se esperaba, personal estadounidense y marroquí inició de inmediato un esfuerzo de búsqueda conjunto", detalló el mismo funcionario a AP.

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El ejercicio African Lion, activo desde 2004, reúne este año a más de 7,000 efectivos de más de 30 países en Marruecos, Túnez, Ghana y Senegal. Las maniobras comenzaron en abril y concluirán a inicios de mayo.

El entrenamiento, considerado el más grande de Estados Unidos en el continente africano, busca fortalecer la cooperación en seguridad y mejorar la preparación ante crisis globales. Sin embargo, no está exento de antecedentes: en 2012, dos marines estadounidenses murieron en un accidente de helicóptero en Agadir durante estas mismas maniobras.

La desaparición ocurre además en un contexto regional marcado por la inestabilidad política en países como Mali, Burkina Faso y Níger, donde recientes golpes de Estado han reconfigurado las alianzas con potencias occidentales.

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