Estados Unidos Juez acepta licencias de la OFAC para que Venezuela pague la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores En un giro significativo dentro del proceso judicial que se sigue contra Nicolás Maduro, el juez federal Alvin K. Hellerstein aceptó este lunes que el Gobierno de Venezuela financie la defensa legal del exmandatario y de su esposa, Cilia Flores





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La decisión surge tras la modificación de las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), permitiendo el flujo de recursos estatales para cubrir los honorarios de los abogados en Nueva York. Esta medida responde a una notificación de la fiscalía que busca agilizar el caso y resolver las constantes quejas de los acusados sobre la falta de fondos personales para costear su representación.

La resolución judicial pone fin a semanas de tensiones procesales en las que Maduro y Flores alegaron que las sanciones económicas de Estados Unidos obstaculizaban su derecho a una defensa adecuada. Según los argumentos presentados por la pareja y su equipo legal, ambos carecían de los recursos propios necesarios para enfrentar un juicio de tal magnitud, por lo que solicitaron formalmente la intervención de las autoridades estadounidenses para habilitar los pagos desde Caracas.

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Ante esto, el juez Hellerstein optó por validar las licencias de la OFAC, rechazando así cualquier posibilidad de desestimar el caso por motivos de indefensión financiera. Maduro y Flores permanecen bajo custodia en Estados Unidos desde el pasado 3 de enero, tras ser capturados durante un operativo militar en territorio venezolano.

Ambos enfrentan cargos graves relacionados con narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas, acusaciones que han negado rotundamente desde su traslado a la sede judicial de Nueva York. En audiencias previas, los fiscales han mantenido una postura severa, señalando a la pareja de haber saqueado las arcas de la nación suramericana, mientras que la defensa sostiene que el proceso tiene motivaciones políticas derivadas de su gestión iniciada en 2013.

El entorno de la corte se ha convertido en un escenario de fuertes contrastes sociales, con manifestaciones divididas entre quienes exigen la liberación inmediata del líder chavista y quienes claman por una condena ejemplar debido a la crisis humanitaria en Venezuela. A pesar de la polarización en las calles, el proceso judicial avanza bajo un estricto rigor institucional, mientras el juez Hellerstein ratifica que el origen de los fondos para la defensa no alterará el curso de las investigaciones ni la gravedad de los delitos imputados por el Departamento de Justicia.