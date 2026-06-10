estados unidos La inflación alcanza su nivel más alto en 3 años debido a la guerra que eleva los precios esenciales El incremento mensual de los precios mantuvo la tendencia al alza observada desde marzo, mientras los mercados evalúan las próximas decisiones de política monetaria en Estados Unidos

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El aumento de los precios de la gasolina elevó la inflación a su nivel más alto en tres años el mes pasado, lo que representa un dolor de cabeza para la Reserva Federal y un posible desafío político para la administración Trump a medida que se acercan las elecciones de mitad de período.

Los precios al consumidor subieron un 4,2% en mayo con respecto al año anterior, según informó el miércoles el Departamento de Trabajo, un aumento con respecto al 3,8% de abril y el tercer incremento consecutivo. Mensualmente, los precios aumentaron un 0,5% el mes pasado, tras los importantes incrementos del 0,6% en abril y del 0,9% en marzo.

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La inflación se había moderado antes de que el presidente Donald Trump impusiera aranceles generalizados en abril de 2025, lo que elevó el precio de muchos productos. Desde entonces, los precios se han disparado tras el aumento de los precios del petróleo y el gas a raíz de la guerra con Irán, convirtiendo la asequibilidad en un tema político clave. Una pregunta fundamental es si el aumento de los precios se extenderá a otros sectores de la economía.

Excluyendo los sectores volátiles de alimentos y energía, los precios subyacentes aumentaron un 2,9% en marzo con respecto al año anterior, frente al 2,8% de abril. Mensualmente, los precios subyacentes subieron un modesto 0,2%, por debajo del aumento del 0,4% registrado en abril.

Los precios de la gasolina han bajado este mes, pero subieron en mayo debido al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, que ha interrumpido aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Según la Administración de Información Energética, los precios en las gasolineras aumentaron, en promedio, de unos 4,04 dólares a mediados de abril a 4,49 dólares a mediados de mayo.

Desde entonces, los precios han vuelto a bajar hasta un promedio nacional de 4,16 dólares, según la AAA, lo que podría dar lugar a una inflación más baja en junio.

El encarecimiento del diésel ha elevado los costes de envío, y empresas como UPS y FedEx han aplicado recargos por combustible en los últimos meses. Es probable que esto provoque un aumento en los precios de los alimentos, que subieron un 0,7 % en abril y se sitúan un 2,9 % por encima de los de hace un año.

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La persistente inflación ha modificado el debate entre los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal, quienes a principios de año habían indicado su intención de recortar su tasa de interés clave dos veces más. Ahora, más funcionarios afirman que esperan que la próxima medida de la Reserva Federal sea probablemente un aumento en lugar de un recorte. Cuando la Reserva Federal sube su tasa de interés clave, generalmente esto conlleva, con el tiempo, un aumento en los costos de endeudamiento para hipotecas, préstamos para automóviles y préstamos comerciales.