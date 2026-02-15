Noticias IRS Tax 2026: Consecuencias de no presentar tu declaración anual antes del 15 de abril Anticiparse al proceso es clave para evitar sanciones y contratiempos en un trámite que cada año involucra a millones de personas

Video ¿Sabes cómo pagar menos impuestos en Estados Unidos? Este experto en finanzas habla del tema

La temporada de impuestos en Estados Unidos ya está en marcha y los contribuyentes tienen una fecha límite para presentar su declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Anticiparse al proceso es clave para evitar sanciones y contratiempos en un trámite que cada año involucra a millones de personas.

PUBLICIDAD

La fecha límite fiscal que no debes ignorar

En N+ Univision te explicamos las consecuencias de no presentar tu declaración anual antes del 15 de abril de 2026 y qué medidas puedes tomar para cumplir con tus obligaciones fiscales.

Expertos recomiendan comenzar a reunir documentos lo antes posible, revisar deducciones disponibles y preparar la información con tiempo suficiente.

Según declaraciones difundidas por la agencia de noticias The Associated Press (AP), no se trata de esperar al último momento, pero tampoco de apresurarse sin tener todos los datos correctos. Organizar recibos, formularios y declaraciones anteriores puede facilitar el proceso y reducir errores.

Cambios fiscales y deducciones para 2026

Este año incluye ajustes en la legislación tributaria tras la firma de un proyecto de ley sobre impuestos y gastos por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estas modificaciones contemplan nuevas deducciones que los contribuyentes deben conocer antes de presentar su declaración.

Según AP, specialistas asociados a TurboTax señalan que entre los beneficios destacan la exención fiscal de propinas y horas extras, deducciones por intereses de préstamos automotrices y ventajas para personas de 65 años o más. Estos cambios podrían impactar positivamente el monto del reembolso en 2026.

Consecuencias de no presentar tu declaración a tiempo

De acuerdo con el sitio web oficial del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, no presentar la declaración antes del 15 de abril puede generar una multa por incumplimiento.

PUBLICIDAD

El monto depende del tipo de declaración y del tiempo de retraso. Además, el IRS aplica intereses sobre las multas y el saldo pendiente, lo que incrementa la deuda hasta que se pague por completo.

La autoridad fiscal enviará un aviso si existe una sanción. En algunos casos, las multas pueden reducirse si el contribuyente demuestra causa razonable o actuó de buena fe, aunque los intereses continúan acumulándose.

¿Se pueden evitar sanciones?

Para evitar sanciones, es posible solicitar una prórroga para presentar la declaración o establecer un plan de pagos si no se puede cubrir el monto total. Cumplir con la fecha límite ayuda a evitar cargos adicionales y mantiene en orden la situación fiscal ante el IRS.

JICM