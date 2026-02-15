Noticias

Muere de cáncer Ofelia Torres, adolescente que pidió a EEUU liberar a su padre detenido por ICE

La adolescente enfrentaba un cáncer en fase 4, mientras encabezaba una campaña pública para lograr la liberación de su padre, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Juez desestima cargos contra Narciso Barranco tras arresto por agentes de ICE

La historia de Ofelia Torres, una joven de 16 años originaria de Chicago, conmovió a Estados Unidos tras confirmarse su muerte el viernes 13 de febrero de 2026. La adolescente enfrentaba un cáncer en fase 4, mientras encabezaba una campaña pública para lograr la liberación de su padre, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el medio estadounidense ABC News, un familiar confirmó el fallecimiento de la joven a causa de un rabdomiosarcoma alveolar metastásico, una forma poco común y altamente agresiva de cáncer.

PUBLICIDAD

Ofelia Torres, símbolo de la crisis migratoria

Más sobre Noticias

Estados Unidos intercepta buque petrolero que desafió cuarentena de Trump
1 mins

Estados Unidos intercepta buque petrolero que desafió cuarentena de Trump

Estados Unidos
Búsqueda de Nancy Guthrie es agotadora y podría llevar años, dice sheriff de Pima
3 mins

Búsqueda de Nancy Guthrie es agotadora y podría llevar años, dice sheriff de Pima

Estados Unidos
El precio del café en Estados Unidos sube hasta 47% en cinco años y cambia hábitos de consumo
4 mins

El precio del café en Estados Unidos sube hasta 47% en cinco años y cambia hábitos de consumo

Estados Unidos
Siete estados de EEUU no logran acuerdo para enfrentar sequía del río Colorado; 40 millones y México dependen del agua
3 mins

Siete estados de EEUU no logran acuerdo para enfrentar sequía del río Colorado; 40 millones y México dependen del agua

Estados Unidos
Médicos Sin Fronteras detiene labores en Gaza tras detectar hombres armados y encapuchados
6 mins

Médicos Sin Fronteras detiene labores en Gaza tras detectar hombres armados y encapuchados

Estados Unidos
Volodimir Zelenski llama a Vladimir Putin “esclavo de la guerra” en la Conferencia de Seguridad de Múnich
3 mins

Volodimir Zelenski llama a Vladimir Putin “esclavo de la guerra” en la Conferencia de Seguridad de Múnich

Estados Unidos
Esposo de Savannah Guthrie reaparece en Miami tras la desaparición de su suegra Nancy
2 mins

Esposo de Savannah Guthrie reaparece en Miami tras la desaparición de su suegra Nancy

Estados Unidos
Barack Obama califica de “circo” el estilo de gobierno de Trump y lanza duras críticas
2 mins

Barack Obama califica de “circo” el estilo de gobierno de Trump y lanza duras críticas

Estados Unidos
Casey Wasserman pone en venta su agencia tras aparecer en caso Epstein
3 mins

Casey Wasserman pone en venta su agencia tras aparecer en caso Epstein

Estados Unidos
NASA y SpaceX completan nueva tripulación en la Estación Espacial Internacional tras evacuación médica histórica
2 mins

NASA y SpaceX completan nueva tripulación en la Estación Espacial Internacional tras evacuación médica histórica

Estados Unidos

La historia de Ofelia captó la atención nacional luego de que su padre, Rubén Torres Maldonado, fuera detenido por agentes del ICE durante una operación de control migratorio impulsada en la administración del presidente Donald Trump.

En medio de su enfermedad, la adolescente publicó un video en redes sociales en el que pedía la liberación de su padre. Su testimonio alcanzó mayor visibilidad tras una entrevista en el programa televisivo Nightline, donde explicó que decidió hacer público su diagnóstico para defender a su familia.

Fallo judicial previo a la muerte de Ofelia

Según la familia, apenas tres días antes de fallecer, un juez de inmigración determinó que su padre tenía derecho condicional a solicitar la cancelación de su expulsión, lo que podría abrirle la puerta a la residencia permanente. Ofelia siguió la audiencia de manera virtual.

El abogado de la familia, Kalman Resnick, lamentó la pérdida y destacó la valentía de la adolescente. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), donde la subsecretaria Tricia McLaughlin defendió el operativo, había señalado previamente antecedentes de tránsito del padre.

En su última entrevista, Ofelia aseguró no sentir odio hacia los agentes federales que arrestaron a su padre, a pesar del dolor vivido. Su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia, amor familiar y lucha por la justicia migratoria en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

JICM

Video ONG alerta que cámaras escolares podrían estar compartiendo datos con autoridades migratorias
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosControl de Inmigración y Aduanas (ICE)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX