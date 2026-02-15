Noticias Muere de cáncer Ofelia Torres, adolescente que pidió a EEUU liberar a su padre detenido por ICE La adolescente enfrentaba un cáncer en fase 4, mientras encabezaba una campaña pública para lograr la liberación de su padre, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

La historia de Ofelia Torres, una joven de 16 años originaria de Chicago, conmovió a Estados Unidos tras confirmarse su muerte el viernes 13 de febrero de 2026. La adolescente enfrentaba un cáncer en fase 4, mientras encabezaba una campaña pública para lograr la liberación de su padre, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el medio estadounidense ABC News, un familiar confirmó el fallecimiento de la joven a causa de un rabdomiosarcoma alveolar metastásico, una forma poco común y altamente agresiva de cáncer.

Ofelia Torres, símbolo de la crisis migratoria

La historia de Ofelia captó la atención nacional luego de que su padre, Rubén Torres Maldonado, fuera detenido por agentes del ICE durante una operación de control migratorio impulsada en la administración del presidente Donald Trump.

En medio de su enfermedad, la adolescente publicó un video en redes sociales en el que pedía la liberación de su padre. Su testimonio alcanzó mayor visibilidad tras una entrevista en el programa televisivo Nightline, donde explicó que decidió hacer público su diagnóstico para defender a su familia.

Fallo judicial previo a la muerte de Ofelia

Según la familia, apenas tres días antes de fallecer, un juez de inmigración determinó que su padre tenía derecho condicional a solicitar la cancelación de su expulsión, lo que podría abrirle la puerta a la residencia permanente. Ofelia siguió la audiencia de manera virtual.

El abogado de la familia, Kalman Resnick, lamentó la pérdida y destacó la valentía de la adolescente. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), donde la subsecretaria Tricia McLaughlin defendió el operativo, había señalado previamente antecedentes de tránsito del padre.

En su última entrevista, Ofelia aseguró no sentir odio hacia los agentes federales que arrestaron a su padre, a pesar del dolor vivido. Su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia, amor familiar y lucha por la justicia migratoria en Estados Unidos.

