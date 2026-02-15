Noticias Estados Unidos intercepta buque petrolero que desafió cuarentena de Trump Acontinuación te contamos los detalles sobre la intercepción del buque Verónica III

El Departamento de Guerra de Estados Unidos interceptó en el Océano Índico el buque Verónica III de manera exitosa, como parte de la cuarentena impuesta por el presidente Donald Trump contra exportaciones de petróleo venezolano sancionadas.

A través de su cuenta de X, el Departamento de Estados Unidos informó que durante la noche, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje del Verónica III.

Asimismo, mencionaron que el buque intentó desafiar la cuarentena del presidente Donald Trump y que lo rastrearon desde el Caribe hasta el Océano Índico.

“Defendemos la Patria. La distancia no los protege”, expresaron a través de X.

También dijeron que ninguna nación tiene el alcance, ni la voluntad para hacer eso.

“Por tierra, aire o mar, los encontraremos y les haremos justicia”.

Finalmente, el Departamento de Guerra de Estados Unidos negará a actores ilícitos y a sus representantes la libertad de movimiento en lo marítimo.