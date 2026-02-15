Noticias

Marco Rubio habla sobre la conclusión de los países europeos acerca de la muerte de Alexéi Navalni

Te contamos lo que dijo el secretario de estado de Estados Unidos y cómo llegaron a esa conclusión los países europeos

Video Donald Trump firma ley para poner fin al cierre parcial de Gobierno; habla sobre encuentro con Gustavo Petro

Este domingo 15 de febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló acerca del veredicto de los cinco países europeos acerca de la muerte por envenenamiento del opositor ruso Alexéi Navalni.

A continuación te contamos qué dijo el secretario de Estado de Estados Unidos y qué ocurrió con Navalni.

¿Qué dijo Marco Rubio al respecto?

En rueda de prensa en Bratislava, el secretario de estado de Estados Unidos , Marco Rubio indicó que era un tema sumamente serio y que, a pesar de que el informe sobre la muerte de Navalni no implica a Estados Unidos, no significa que no estén de acuerdo con el resultado obtenido.

También, recalcó que no tenían ninguna razón para cuestionarlo y que no lo impugnarán y tampoco entrarán en conflicto con esos países.

Por otra parte, aseguró que no le está pidiendo a Europa que sea un “vasallo” de Estados Unidos, sino que quieren ser su socio y que quieren trabajar con sus aliados.

Video Marco Rubio se reúne con delegación danesa para discutir el tema de Groenlandia

¿Qué ocurrió con Alexéi Navalni?

Alexéi Navalni murió el 16 de febrero del 2024 en una prisión en el Ártico con una condena de 19 años de prisión bajo circunstancias desconocidas. Cabe destacar que era un duro crítico del gobierno del presidente Vladímir Putin.

El sábado 14 de febrero, cinco países europeos detectaron una toxina mortal llamada “epibatidina” de las muestras tomadas del cuerpo de Navalni.

En la Conferencia de Seguridad de Múnich, países como Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia acusaron al Estado ruso de que era sospechoso del envenenamiento de Alexéi Navalni.

Hasta el momento, el gobierno ruso no se ha pronunciado al respecto.


