Alerta por tornado en Estados Unidos: estos son los estados en riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), activó este domingo 15 de febrero de 2026 una alerta de emergencia por la presencia de un tornado en Estados Unidos, con vientos tan intensos como los de un huracán.

En N+ Univision te contamos los detalles, los estados más afectados y las medidas de precaución ante este fenómeno meteorológico extremo que estará presente durante los próximos días en el país.

Alerta máxima por tornado en Estados Unidos

De acuerdo con el reporte oficial del NWS, una tormenta eléctrica severa capaz de producir un tornado, se localizó cerca de Newton y avanza hacia el noreste. El sistema afecta diversas zonas del estado de Georgia, especialmente el sureste del condado de Dougherty, el noreste del condado de Mitchell, el noreste del condado de Baker y el suroeste del condado de Worth, en la región centro-sur del estado.

Las autoridades advierten que la tormenta presenta condiciones favorables para la formación de tornados peligrosos, acompañados de ráfagas de viento intensas que podrían provocar daños significativos en viviendas, vehículos y estructuras, debido a que tendrán la fuerza de un huracán.

El sistema se desplaza rápidamente y se prevé que impacte zonas cercanas a Baconton alrededor de las 11:30 a. m. (hora del Este), así como Putney a las 11:40 a. m. y la Base Logística del Cuerpo de Marines a las 11:45 a. m. de este domingo.

Estados con vientos tan fuertes como un huracán

El pronóstico indica que los vientos del oeste de 10 a 20 nudos aumentarán a entre 20 y 30 nudos durante el día en zonas del suroeste de Georgia, especialmente en comunidades como Baconton, Putney y áreas cercanas a la Base Logística del Cuerpo de Marines. También se prevén impactos en Bridgeboro, Lester, Flint, Livingston, Crestwood, Williamsburg, Parkerville, Pecan City y Alfords.

Por la noche, los vientos cambiarán al norte y noreste con intensidades similares. Para el lunes 16 de febrero se esperan ráfagas del este de entre 40 y 50 nudos, acompañadas de lluvias intensas y condiciones marítimas peligrosas con oleaje de hasta 24 pies. Durante la noche del lunes, las ráfagas podrían alcanzar entre 55 y 65 nudos, incrementando el riesgo de daños estructurales y caída de árboles.

Las condiciones peligrosas continuarán el martes 17 de febrero con vientos de hasta 45 nudos y oleaje elevado. El sistema se mantendrá activo al menos hasta el jueves 20 de febrero en el sureste de Estados Unidos, con cambios constantes en la dirección del viento, lluvias intermitentes y fuerte marejada en las zonas afectadas.

Medidas de precaución ante alerta de tornado

Los escombros voladores representan un riesgo mortal para quienes se encuentren sin refugio. Las casas móviles pueden sufrir daños graves o quedar destruidas, mientras que los tejados, ventanas y vehículos también podrían resultar afectados.

Las autoridades recomiendan dirigirse a un sótano o a una habitación interior en el nivel más bajo de una construcción resistente, lejos de ventanas. Si te encuentras al aire libre o en un vehículo, busca refugio sólido de inmediato y protégete de los objetos que puedan salir despedidos por el viento.

