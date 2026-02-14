Arizona

Búsqueda de Nancy Guthrie es agotadora y podría llevar años, dice sheriff de Pima

El Sheriff Chris Nanos, de Pima, dijo que la búsqueda de Nancy Guthrie podría durar meses o años; autoridades en Arizona prometen no rendirse en su localización.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video "Están dando demasiada información": Advierte experto en secuestros sobre el caso de Nancy Guthrie

Chris Nanos, sheriff del condado de Pima, Arizona, dijo que la búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, es un proceso "agotador" y dijo que podría llevar meses o años, según reportó el New York Times.

El jefe policial afirmó que la mujer, de 84 años, podría ser localizada en una hora, semanas o más tiempo, pero aseveró que las autoridades no se rendirán para dar con el paradero, a dos semanas de que se reportara la desaparición.

"Quizás sea dentro de una hora", indicó al NYT el viernes 13 de febrero.

"Quizás sean dentro de semanas, meses o años. Pero no nos rendiremos. Vamos a encontrar a Nancy. Vamos a encontrar a este tipo", afirmó sobre el responsable.

El martes pasado, las autoridades detuvieron a Carlos Palazuelos al sur de Tucson, y lo identificaron como persona de interés en el caso. Luego de interrogarlo, el repartidor fue liberado y dijo a medios que él no está implicado en el secuestro, pese a que posiblemente pudo haber entregado algún paquete en la casa de Nancy Guthrie como parte de su trabajo habitual.

Nanos dijo que toda la evidencia estaba reunida, pero lamentó que luego de las pesquisas haya "altibajos"

"La evidencia, todo está ahí", señaló. "Luego hablas con la gente, aprendes, haces tu búsqueda y piensas: 'Quizás no'", agregó.

"Es agotador, estos altibajos", dijo al NYT.

"Pero seguiremos adelante", prometió.

Lo que se sabe del caso

Nancy Guthrie fue reportada como desaparecida el 1 de febrero. Las autoridades afirman que se encontró sangre suya en el porche de su casa en el área de Tucson. Se enviaron supuestas notas de rescate a los medios de comunicación, pero ya han vencido dos plazos para pagar.

Las autoridades han expresado su preocupación por la salud de la mujer, ya que necesita medicación diaria. Se dice que lleva un marcapasos y ha padecido hipertensión y problemas cardíacos, según el audio del operador del sheriff en broadcastify.com.

Los investigadores han estudiado videos de vigilancia, revisado miles de pistas y enviado ADN y otras pruebas para su análisis en el laboratorio.

El FBI afirmó haber recopilado más de 13 mil pistas desde el 1 de febrero, día en que se reportó la desaparición de Guthrie. El departamento del sheriff, por su parte, indicó haber recibido al menos 18 mil llamadas.

El pasado martes, las autoridades publicaron imágenes que muestran a una persona armada y enmascarada en la puerta de la casa de Guthrie la noche de su secuestro. Los videos, de menos de un minuto de duración en total, permitieron a los investigadores y al público ver por primera vez quién estaba afuera de la casa de Guthrie, en las colinas a las afueras de Tucson.

Los expertos dicen que el video podría contener una montaña de pistas.

Las súplicas

Savannah Guthrie, su hermana y su hermano han compartido en las redes sociales varios mensajes de video dirigidos al supuesto captor de su madre.

Los videos de Instagram de la familia han cambiado de tono desde súplicas apasionadas a quienquiera que tenga a su madre, diciendo que quieren hablar e incluso están dispuestos a pagar un rescate, a pedidos más sombríos y desesperados de ayuda al público.

El último video del jueves era simplemente un clip casero de su madre y una promesa de "nunca renunciar a ella".
FTA

Video FBI presenta avances en la investigación por el secuestro de Nancy Guthrie, mamá de Savannah Guthrie
Relacionados:
Arizona

