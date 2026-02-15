Noticias

Zar fronterizo de Trump mantiene contingente reducido en Minnesota tras retirada masiva de agentes de inmigración

Los agentes de inmigración tienen la instrucción de responder ante agitadores

Este domingo 15 de febrero, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, confirmó que cientos de agentes federales han salido de Minnesota y que otros más se marcharán en estos días.

A continuación te contamos cuántos agentes federales estarán a cargo del control migratorio en las Ciudades Gemelas de Minnesota y qué dijo el zar fronterizo.

¿Qué dijo Tom Homan?

En el programa Face the Nation, Tom Homan dijo que una “pequeña” fuerza de seguridad estaría durante un tiempo, con el único fin de proteger a los agentes de inmigración y que estos mismos responderán ante agitadores o cuando las cosas se salgan de control. También que los agentes investigarán denuncias de fraude.

Posteriormente, afirmó que ya retiraron a más de 1000 personas y que el lunes y martes serían otros cientos, hasta volver al número en el que estaban antes.

Operación de control migratorio fue exitosa

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que fue un éxito y su mayor operación de control migratorio, aunque las redadas hayan sido tan criticadas por los asesinatos de los ciudadanos de Estados Unidos.

De igual manera, Homan dijo que miles de agentes fueron enviados a Minneapolis y St. Paul para la “Operación Metro Surge”.

Video Caso Alex Pretti: 7 de cada 10 personas creen que los agentes que dispararon deberían ser investigados: encuesta

Continuarán las redadas

Homan anunció la semana pasada que 700 agentes federales abandonarían Minnesota, dejando a más de 2000 en el estado.

Y a pesar de la muerte de los ciudadanos americanos, Homan dijo que continuarán las redadas migratorias en las Ciudades Gemelas y las deportaciones en todo Estados Unidos.

Los agentes que salgan de Minnesota regresarán a sus bases o serán asignados a otros lugares. Al preguntársele si futuros despliegues podrían igualar la magnitud de la operación en las Ciudades Gemelas, Homan respondió: “Depende de la situación”.

