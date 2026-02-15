Noticias

Retiran 20,000 paquetes de mantequilla de maní de tiendas por posible riesgo a la salud

Te decimos la razón del retiro de estos productos y cuántos son

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Alerta FDA: Retiran 2,000 productos por posible contaminación con desechos de roedores y aves

La Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas en inglés ( FDA), retiró miles de productos con mantequilla de maní de tiendas de Estados Unidos.

Aquí te contamos la razón del retiro de este producto, al igual que qué tipo de productos no se deben comprar o, si ya lo compraste, no se debe ingerir.

PUBLICIDAD

¿Por qué están retirando productos de mantequilla de maní?

Más sobre Noticias

FBI analiza ADN en guantes hallados cerca de la casa de Nancy Guthrie; apuntan a hombre captado en video
2 mins

FBI analiza ADN en guantes hallados cerca de la casa de Nancy Guthrie; apuntan a hombre captado en video

Estados Unidos
Emiten Alerta por tornado: estos son los estados en riesgo
3 mins

Emiten Alerta por tornado: estos son los estados en riesgo

Estados Unidos
Pam Bondi afirma que se publicaron todos los archivos de Jeffrey Epstein; aparecen más de 300 nombres de figuras públicas
2 mins

Pam Bondi afirma que se publicaron todos los archivos de Jeffrey Epstein; aparecen más de 300 nombres de figuras públicas

Estados Unidos
Marco Rubio habla sobre la conclusión de los países europeos acerca de la muerte de Alexéi Navalni
1 mins

Marco Rubio habla sobre la conclusión de los países europeos acerca de la muerte de Alexéi Navalni

Estados Unidos
Trump anuncia paquete internacional de 5 mil millones de dólares para ayuda humanitaria para Gaza
2 mins

Trump anuncia paquete internacional de 5 mil millones de dólares para ayuda humanitaria para Gaza

Estados Unidos
Muere de cáncer Ofelia Torres, adolescente que pidió a EEUU liberar a su padre detenido por ICE
2 mins

Muere de cáncer Ofelia Torres, adolescente que pidió a EEUU liberar a su padre detenido por ICE

Estados Unidos
Estados Unidos intercepta buque petrolero que desafió cuarentena de Trump
1 mins

Estados Unidos intercepta buque petrolero que desafió cuarentena de Trump

Estados Unidos
Búsqueda de Nancy Guthrie es agotadora y podría llevar años, dice sheriff de Pima
3 mins

Búsqueda de Nancy Guthrie es agotadora y podría llevar años, dice sheriff de Pima

Estados Unidos
El precio del café en Estados Unidos sube hasta 47% en cinco años y cambia hábitos de consumo
4 mins

El precio del café en Estados Unidos sube hasta 47% en cinco años y cambia hábitos de consumo

Estados Unidos
Siete estados de EEUU no logran acuerdo para enfrentar sequía del río Colorado; 40 millones y México dependen del agua
3 mins

Siete estados de EEUU no logran acuerdo para enfrentar sequía del río Colorado; 40 millones y México dependen del agua

Estados Unidos

La razón por la que hay un retiro de este producto se debe a que se descubrió plástico azul dentro de una unidad.

La FDA lo clasificó como Clase II, ya que el ingerirlo podría tener consecuencias adversas a la salud o médicamente irreversibles para el consumidor.

Cabe mencionar que el comienzo del retiro de este producto lleva desde el 30 de abril del 2025, por lo que fueron demasiadas unidades afectadas.

¿Qué productos son los afectados?

La marca del producto dañado proviene de Ventura Foods y se encuentra en más de 20.000 paquetes, los cuales son productos individuales de crema de maní, paquete de mantequilla y de maní y también de mermelada.

Algunos de los paquetes que fueron enviados son: Gordon Food Service, Independent Marketing Alliance, Flavor Fresh, Katy's Kitchen, Dyma Brands y House Recipe by Sysco.

Hasta el momento no se tiene una fecha establecida de cuándo terminarán con el retiro de productos.

Video Hoy es día de: los amantes de la crema de mani

ALM

Relacionados:
NoticiasArmada de Estados Unidos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX