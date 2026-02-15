Noticias Retiran 20,000 paquetes de mantequilla de maní de tiendas por posible riesgo a la salud Te decimos la razón del retiro de estos productos y cuántos son

Video Alerta FDA: Retiran 2,000 productos por posible contaminación con desechos de roedores y aves

La Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas en inglés ( FDA), retiró miles de productos con mantequilla de maní de tiendas de Estados Unidos.

Aquí te contamos la razón del retiro de este producto, al igual que qué tipo de productos no se deben comprar o, si ya lo compraste, no se debe ingerir.

PUBLICIDAD

¿Por qué están retirando productos de mantequilla de maní?

La razón por la que hay un retiro de este producto se debe a que se descubrió plástico azul dentro de una unidad.

La FDA lo clasificó como Clase II, ya que el ingerirlo podría tener consecuencias adversas a la salud o médicamente irreversibles para el consumidor.

Cabe mencionar que el comienzo del retiro de este producto lleva desde el 30 de abril del 2025, por lo que fueron demasiadas unidades afectadas.

¿Qué productos son los afectados?

La marca del producto dañado proviene de Ventura Foods y se encuentra en más de 20.000 paquetes, los cuales son productos individuales de crema de maní, paquete de mantequilla y de maní y también de mermelada.

Algunos de los paquetes que fueron enviados son: Gordon Food Service, Independent Marketing Alliance, Flavor Fresh, Katy's Kitchen, Dyma Brands y House Recipe by Sysco.

Hasta el momento no se tiene una fecha establecida de cuándo terminarán con el retiro de productos.

Video Hoy es día de: los amantes de la crema de mani