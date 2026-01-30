Noticias Irán reacciona a mensajes de Trump y pone estas condiciones para negociar con Estados Unidos El canciller iraní, Abás Araqchi, anunció que el gobierno de Irán está dispuesto a reanudar las negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos, siempre que estas se desarrollen “en pie de igualdad”



Luego de las constantes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán, el país asiático reaccionó a las intimidaciones del mandatario estadounidense y estableció una serie de condiciones para retomar el diálogo con Washington. Esta postura se da luego del despliegue de buques de guerra estadounidenses en Oriente Medio y de la decisión de la Unión Europea de incluir a los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite iraní, en su lista de organizaciones terroristas.

Trump afirmó recientemente que “espera no tener que utilizar” la fuerza naval contra Teherán. En respuesta, Irán advirtió que atacaría “instantáneamente” los portaviones y bases estadounidenses en la región en caso de una agresión militar.

Irán acepta negociar; exige igualdad de condiciones

El canciller iraní, Abás Araqchi, anunció el viernes 30 de enero de 2026 que el gobierno de Irán está dispuesto a reanudar las negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos, siempre que estas se desarrollen “en pie de igualdad”. La declaración fue realizada desde Estambul y difundida por la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP).

“Si las negociaciones son justas y se producen en pie de igualdad, la República Islámica de Irán está dispuesta a participar”, señaló Araqchi durante su intervención.

Defensa y misiles, fuera de cualquier negociación

El ministro iraní subrayó que Teherán “nunca ha buscado obtener armas nucleares”, pero fue enfático al afirmar que las capacidades defensivas y los misiles del país “nunca serán objeto de negociación”. Además, sostuvo que “la seguridad del pueblo iraní no incumbe a nadie más”.

Araqchi aclaró que, hasta el momento, “no se ha programado ningún encuentro” con representantes del gobierno estadounidense.

Turquía busca frenar escalada regional

Durante su visita, Araqchi se reunió con el canciller turco, Hakan Fidan, quien intenta evitar un eventual ataque de Estados Unidos contra Irán que podría desestabilizar la región. Se trata de la primera visita internacional del canciller iraní desde la oleada de protestas registradas entre diciembre y enero, las cuales fueron reprimidas por el régimen.

Fidan consideró que retomar el diálogo nuclear es “vital para apaciguar las tensiones regionales” y aseguró que las conversaciones también podrían abrir el camino hacia un levantamiento de las sanciones impuestas a Irán.

