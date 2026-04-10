demanda Inmigrantes cierran filas contra arrestos 'ilegales' de ICE por perfil racial La acción legal colectiva acusa que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que maneja a las agencias de ICE y CBP, promueve detenciones “de neoyorquinos sin sospecha alguna, basándose únicamente en su raza y etnia”.

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A casi 15 meses del segundo mandato de Donald Trump, las políticas migratorias se han vuelto cada vez más agresivas, con detenciones arbitrarias por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE), aun sin contar con una orden judicial, a personas sin antecedentes penales e incluso solo por su color de piel.

Es por ello que, a nombre de 8 inmigrantes latinos que fueron arrestados, organizaciones como Legal Aid Society, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), Make the Road New York y la firma Covington & Burling LLP presentaron una demanda colectiva ante el Tribunal de Distrito Este de Nueva York.

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Esto en busca de que los agentes tanto de ICE como de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP) dejen de violar la ley al realizar detenciones arbitrarias a personas inmigrantes basándose en su raza o etnia.

La acción legal colectiva acusa que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que maneja a las agencias de ICE y CBP, promueve detenciones “de neoyorquinos sin sospecha alguna, basándose únicamente en su raza y etnia percibidas, así como efectuar arrestos migratorios sin orden judicial y sin causa probable”.

Además planteó que los agentes tienen como objetivo ilegal a neoyorquinos latinos y personas de color.

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La detención de un inmigrante por sus rasgos hispanos

El caso de Antonio Benítez, un inmigrante latino residente en Nueva York, es una muestra de la detención arbitraria por parte de agentes migratorios, sin tener antecedentes penales, una orden judicial, pero sí un perfil con rasgos hispanos.

Benitez, de 36 años, fue detenido por agentes de ICE el pasado 26 de febrero de 2026 mientras llevaba a su hija a la escuela.

Según la demanda, los agentes lo pararon sin orden judicial ni sospecha razonable, a pesar de que estaba cumpliendo todas las leyes de tránsito. El caso sostiene que la detención ocurrió únicamente por su apariencia hispana, lo que constituye un ejemplo de perfil racial, ya que no existía evidencia de que estuviera violando leyes migratorias.

Tras su arresto, fue enviado a un centro de inmigración en Central Islip, ubicado en el condado de Suffol en Long Island, Nueva York, en donde al llegar le presentaron una carta que debía firmar, pero que al revisar el documento, se percató de que se trataba de una orden de autodeportación que él se negó a firmar.

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Los abogados de Benítez presentaron un recurso legal (habeas corpus), y un tribunal ordenó su liberación 36 horas después de su arresto. Tras alcanzar su libertad, el padre de familia regresó a su hogar en Brentwood, Nueva York, donde vive con su esposa e hijas de 17 y 9 años de edad.

Antonio Benítez, quien lleva 14 años viviendo en Estados Unidos, permanece con el temor constante y la incertidumbre de ser detenido nuevamente por su origen étnico, ante el impacto de estos operativos en la vida diaria de los inmigrantes.

El caso de Benítez forma parte de una demanda colectiva presentada por organizaciones como Legal Aid y NYCLU contra el Departamento de Seguridad Nacional.

La acción legal acusa a ICE y otras agencias de realizar arrestos sistemáticos sin orden judicial y basados en perfil racial contra personas latinas en Nueva York, violando derechos constitucionales. Los demandantes buscan que la corte detenga estas prácticas, argumentando que se trata de una política generalizada que ha llevado a miles de detenciones ilegales en la comunidad inmigrante.

Manifestantes protestan junto a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) frente al Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles (MDC Los Ángeles) como parte de la campaña nacional "Spring Surge to Melt ICE!" el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/Damian Dovarganes) Imagen Damian Dovarganes/AP