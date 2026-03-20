Noticias

Gobierno de Donald Trump demanda a Harvard University por presunto antisemitismo

Según el gobierno, esta situación abre la puerta a congelar subvenciones federales vigentes e incluso a exigir la devolución de recursos previamente otorgados.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Trump prohíbe a Harvard matricular a estudiantes internacionales: la universidad rechaza la medida

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ( DOJ, por sus siglas en inglés) presentó el viernes 20 de marzo de 2026 una nueva demanda contra la Universidad de Harvard, al considerar que su dirección no actuó de manera efectiva para combatir el antisemitismo en el campus.

Según el gobierno, esta situación abre la puerta a congelar subvenciones federales vigentes e incluso a exigir la devolución de recursos previamente otorgados, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP).

PUBLICIDAD

DOJ acusa a Harvard de antisemitismo

La demanda, interpuesta en un tribunal federal de Massachusetts, representa el episodio más reciente en la disputa entre la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una de las universidades más prestigiosas del mundo.

Más sobre Noticias

Departamento de Justicia de EEUU investiga a Gustavo Petro por posibles nexos con narcotráfico
2 mins

Departamento de Justicia de EEUU investiga a Gustavo Petro por posibles nexos con narcotráfico

Estados Unidos
Trump llama cobardes a aliados de la OTAN por no enfrentar a Irán ni intervenir en Ormuz
2 mins

Trump llama cobardes a aliados de la OTAN por no enfrentar a Irán ni intervenir en Ormuz

Estados Unidos
FDA aprueba nueva versión de medicamento contra la obesidad en dosis altas
2 mins

FDA aprueba nueva versión de medicamento contra la obesidad en dosis altas

Estados Unidos
Muere el actor Chuck Norris a los 86 años
2 mins
ÚLTIMA HORA

Muere el actor Chuck Norris a los 86 años

Estados Unidos
Mujer en Georgia es acusada de asesinato tras presunto aborto con medicamentos
2 mins

Mujer en Georgia es acusada de asesinato tras presunto aborto con medicamentos

Estados Unidos
Un avión de Alaska Airlines con 171 pasajeros estuvo a punto de colisionar con una aeronave de FedEx en NY; investigan incidente aéreo
2 mins

Un avión de Alaska Airlines con 171 pasajeros estuvo a punto de colisionar con una aeronave de FedEx en NY; investigan incidente aéreo

Estados Unidos
Nominado de Trump a Seguridad Nacional urge a que haya financiamiento
3 mins

Nominado de Trump a Seguridad Nacional urge a que haya financiamiento

Estados Unidos
Arrestan a Joseph Duggar, exestrella de '19 Kids and Counting', por abuso sexual infantil: Esto es lo que se sabe
2 mins

Arrestan a Joseph Duggar, exestrella de '19 Kids and Counting', por abuso sexual infantil: Esto es lo que se sabe

Estados Unidos
Defensa de Maduro pide, otra vez, desechar caso en EEUU por impedirle pagar a sus abogados
3 mins

Defensa de Maduro pide, otra vez, desechar caso en EEUU por impedirle pagar a sus abogados

Estados Unidos
Pentágono pide 200 mil millones de dólares para guerra con Irán
2 mins

Pentágono pide 200 mil millones de dólares para guerra con Irán

Estados Unidos

En el documento legal, el DOJ sostiene que el gobierno “no puede ni va a tolerar estos incumplimientos”, y asegura que la acción busca obligar a Harvard a cumplir con la ley federal de derechos civiles, además de recuperar miles de millones de dólares en subsidios públicos.

Hasta el momento, la institución no ha emitido comentarios oficiales; mientras tanto, el conflicto se ha intensificado tras el estancamiento de las negociaciones entre ambas partes.

Tensión por financiamiento

Lo que inició como una investigación sobre antisemitismo evolucionó hacia un enfrentamiento mayor cuando el gobierno de Trump recortó más de 2,600 millones de dólares en fondos de investigación, canceló contratos federales e intentó restringir la admisión de estudiantes internacionales en Harvard.

En respuesta, la universidad presentó demandas argumentando que está siendo sancionada de manera injusta por negarse a alinearse con las posturas del gobierno. En diciembre, un juez federal falló a favor de Harvard, revirtiendo los recortes y calificando el argumento del antisemitismo como una “cortina de humo”.

Aunque hubo reportes de un posible acuerdo, las negociaciones no prosperaron. Inicialmente, se planteó que Harvard pagaría 500 millones de dólares para recuperar el financiamiento federal, pero posteriormente la cifra fue elevada a 1,000 millones por el propio Trump, quien acusó a la universidad de comportarse de forma indebida.

PUBLICIDAD

Nuevas acusaciones en 2026

Desde el inicio de su mandato, Trump ha señalado a universidades de élite por supuesta inclinación ideológica y antisemitismo.

En febrero de 2026, la fiscal adjunta de Derechos Civiles del DOJ, Harmeet Dhillon, anunció otra demanda contra Harvard, acusándola de ocultar información relacionada con criterios raciales en sus procesos de admisión.

JICM

Video Niurka Marcos rompe en llanto por la situación en Cuba: “¡Trump, ya nos toca!”
Relacionados:
NoticiasGobierno de Estados UnidosantisemitismodemandaDepartamento de Justicia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Tráiler: Juego de voces (Temporada 3)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX