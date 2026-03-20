Noticias Gobierno de Donald Trump demanda a Harvard University por presunto antisemitismo Según el gobierno, esta situación abre la puerta a congelar subvenciones federales vigentes e incluso a exigir la devolución de recursos previamente otorgados.

Video Trump prohíbe a Harvard matricular a estudiantes internacionales: la universidad rechaza la medida

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ( DOJ, por sus siglas en inglés) presentó el viernes 20 de marzo de 2026 una nueva demanda contra la Universidad de Harvard, al considerar que su dirección no actuó de manera efectiva para combatir el antisemitismo en el campus.

Según el gobierno, esta situación abre la puerta a congelar subvenciones federales vigentes e incluso a exigir la devolución de recursos previamente otorgados, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP).

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DOJ acusa a Harvard de antisemitismo

La demanda, interpuesta en un tribunal federal de Massachusetts, representa el episodio más reciente en la disputa entre la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una de las universidades más prestigiosas del mundo.

En el documento legal, el DOJ sostiene que el gobierno “no puede ni va a tolerar estos incumplimientos”, y asegura que la acción busca obligar a Harvard a cumplir con la ley federal de derechos civiles, además de recuperar miles de millones de dólares en subsidios públicos.

Hasta el momento, la institución no ha emitido comentarios oficiales; mientras tanto, el conflicto se ha intensificado tras el estancamiento de las negociaciones entre ambas partes.

Tensión por financiamiento

Lo que inició como una investigación sobre antisemitismo evolucionó hacia un enfrentamiento mayor cuando el gobierno de Trump recortó más de 2,600 millones de dólares en fondos de investigación, canceló contratos federales e intentó restringir la admisión de estudiantes internacionales en Harvard.

En respuesta, la universidad presentó demandas argumentando que está siendo sancionada de manera injusta por negarse a alinearse con las posturas del gobierno. En diciembre, un juez federal falló a favor de Harvard, revirtiendo los recortes y calificando el argumento del antisemitismo como una “cortina de humo”.

Aunque hubo reportes de un posible acuerdo, las negociaciones no prosperaron. Inicialmente, se planteó que Harvard pagaría 500 millones de dólares para recuperar el financiamiento federal, pero posteriormente la cifra fue elevada a 1,000 millones por el propio Trump, quien acusó a la universidad de comportarse de forma indebida.

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Nuevas acusaciones en 2026

Desde el inicio de su mandato, Trump ha señalado a universidades de élite por supuesta inclinación ideológica y antisemitismo.

En febrero de 2026, la fiscal adjunta de Derechos Civiles del DOJ, Harmeet Dhillon, anunció otra demanda contra Harvard, acusándola de ocultar información relacionada con criterios raciales en sus procesos de admisión.

JICM