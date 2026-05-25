deportación Brian Morales nació en Estados Unidos, pero fue deportado a México; ha demandado al gobierno y esta semana es crucial para su caso Brian Morales intentó demostrar su ciudadanía durante una detención en Texas, pero terminó deportado a México y ahora lleva su caso ante la justicia

Video Ciudadano estadounidense deportado a México demanda al DHS: Brian Morales enfrenta una semana clave

Brian Morales, un ciudadano estadounidense originario de Denver, Colorado, que fue deportado a México en abril tras una detención en un puesto de control en Texas, presentó una demanda contra autoridades federales y estatales por su arresto y expulsión del país.

El recurso legal fue interpuesto contra el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Oficina del Alguacil del condado Gillespie.

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El caso se remonta al pasado 8 de abril, cuando Morales fue detenido por agentes migratorios en un puesto de control mientras se dirigía a su trabajo en Texas. De acuerdo con su testimonio, aunque portaba su acta de nacimiento, su número de Seguro Social y otros documentos oficiales, las autoridades no reconocieron su identidad como ciudadano estadounidense.

Morales aseguró que intentó mostrar su documentación en varias ocasiones, pero no fue tomado en cuenta y, según su versión, los oficiales incluso se burlaron de él durante la detención. Posteriormente fue trasladado a una estación de la Patrulla Fronteriza, donde afirma que fue presionado para firmar su salida del país bajo amenaza de prisión.

Durante varios días permaneció sin contacto con su familia, mientras que las solicitudes de información sobre su paradero enviadas al Departamento de Seguridad Nacional no tuvieron respuesta.

El ciudadano denunció además que fue deportado a México sin haber podido aclarar su situación migratoria, en un proceso que su familia calificó como irregular. Su hermano, Miguel Morales, sostuvo en su momento que el caso podría estar relacionado con discriminación racial, mientras que su empleador también afirmó haber intentado intervenir sin éxito para aclarar su estatus.

En la actualidad, Morales sostiene que durante su detención en abril intentó en repetidas ocasiones informar a los oficiales que había nacido en Estados Unidos, sin que su versión fuera considerada.

Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, explicó en entrevista con N+ Univision que el caso podría entrar en una fase decisiva esta semana, debido a una audiencia programada ante un juez federal.

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La defensa busca que Morales pueda reingresar a Estados Unidos con su acta de nacimiento como prueba de ciudadanía, así como una compensación económica por los daños derivados de su detención, que —según alegan— incluyó malos tratos durante los cinco días que permaneció detenido y la pérdida de su empleo tras la deportación.

La madre del joven presentó un testimonio escrito en el que describió el impacto emocional y familiar del caso, asegurando que su hijo ha sido profundamente afectado y que su principal deseo es regresar a Estados Unidos para continuar trabajando y apoyar a su hija.

El gobierno federal ha sostenido que Morales, quien también cuenta con ciudadanía mexicana, no nació en Estados Unidos. Sin embargo, en semanas recientes solicitó al tribunal un plazo de 30 días para iniciar un proceso de verificación de su nacionalidad.

El caso continúa en revisión judicial, mientras que la próxima audiencia está programada para este jueves.