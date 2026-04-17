Noticias ¿Compraste en Trader Joe’s? Podrías cobrar más de 100 dólares de indemnización si cumples estos requisitos El fondo total asciende a 7.4 millones de dólares y los pagos se repartirán de manera proporcional entre quienes presenten una reclamación válida, por lo que el monto individual podría superar los 100 dólares dependiendo del número de solicitantes



Video Trader Joe's pagará 7.4 millones tras perder una demanda colectiva por recibos de clientes

La cadena de supermercados Trader Joe's a nunció que pagará indemnizaciones de más de 100 dólares a clientes como parte de un acuerdo tras una polémica demanda colectiva relacionada con la privacidad de datos en recibos de compra.

Origen de la demanda

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El caso surgió a partir de una acción legal presentada por uno de los clientes identificado como Brian Keim, quien acusó a la empresa de violar la Ley de Transacciones de Crédito Justas y Precisas ( FACTA, por sus siglas en inglés).

El señalamiento se centra en que, en algunas tiendas, los recibos mostraban los primeros seis y los últimos cuatro dígitos de tarjetas bancarias, lo que podría implicar un riesgo potencial para los consumidores, aunque no se revelaban datos completos ni información personal adicional. Trader Joe’s negó las acusaciones y rechazó cualquier responsabilidad.

La compañía sostuvo que no todas las tiendas emitían recibos con esos datos y que, además, no se han reportado casos de robo de identidad vinculados con esta situación. Sin embargo, optó por un acuerdo para evitar un proceso judicial prolongado y costoso.

¿Quiénes recibirán el pago?

Podrán acceder a la indemnización las personas que realizaron compras con tarjeta de crédito o débito entre el 5 de marzo de 2019 y el 19 de julio de 2019, siempre que sus recibos hayan incluido la información señalada. Según se indica, no es necesario haber sido víctima de fraude para ser elegible.

Monto y distribución

El fondo total asciende a 7.4 millones de dólares y los pagos se repartirán de manera proporcional entre quienes presenten una reclamación válida, por lo que el monto individual podría superar los 100 dólares dependiendo del número de solicitantes.

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Requisitos y fechas clave

De acuerdo con información publicada en la página web oficial de la tienda, los interesados deben enviar un formulario de reclamación antes del 9 de junio de 2026. Esa misma fecha aplica como límite para solicitar exclusión u objetar el acuerdo.

El acuerdo aún debe ser aprobado por un tribunal. Una vez validado y resueltas posibles apelaciones, se procederá con la distribución de los pagos a los clientes de Trader Joe’s que cumplan con los requisitos.

JICM